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Doskorašnja predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić i rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić debatuju na televiziji N1.

Nakon uvodnog izlaganja Mirjane Nikolić, pitanje je dobila Ana Brnabić – gde se obrazovanje nalazi među prioritetima SNS posle više od deset godina vlasti i šta ta lista planira u narednom periodu. Brnabić je odgovor počela tvrdnjom da je još kao predsednica Vlade 2017. godine u svom ekspozeu izdvojila digitalizaciju i obrazovanje kao dva ključna prioriteta.

- Ja sam jedina predsednica Vlade, odnosno jedini predsednik Vlade, koji je 2017. godine u svom ekspozeu izdvojio digitalizaciju i obrazovanje kao prioritete. U tom trenutku su se svi smejali, osim Aleksandra Vučića, koji je pružio punu podršku – rekla je Brnabić.

Ona je poručila da je "apsolutno ponosna" na rezultate koje je SNS ostvario u oblasti obrazovanja, a zatim iznela niz podataka o platama i budžetu. Prema njenim rečima, plata nastavnika je 2012. godine iznosila 391 evro, dok će u decembru 2026. biti 1.030 evra.

– To je 2,6 puta veća plata – rekla je Brnabić.

Navela je i da su plate profesora na fakultetima sa oko 77.000 dinara 2012. godine porasle na 191.000 dinara, koliko bi trebalo da iznose u decembru ove godine.

Foto: Ana Brnabić

– To su sve stvari koje smo radili radi dostojanstva nastavnika, boljeg životnog standarda nastavnika i da im se na svaki način zahvalimo na svemu što rade – rekla je Brnabić.

Prema podacima koje je iznela, budžet za prosvetu povećan je sa 140 milijardi dinara 2012. na 425 milijardi dinara 2026. godine. Brnabić je govorila i o predškolskom obrazovanju, navodeći da je obuhvat dece 2011. godine bio 48 odsto, dok je 2025. dostigao 64 odsto.

– Mi hoćemo da idemo na iznad 80 odsto, ali to su neverovatne promene – rekla je.

Posebno je istakla izgradnju četiri naučno-tehnološka parka i tri nova naučna instituta, od kojih dva u Novom Sadu i jedan u Kragujevcu. U jednom trenutku ironično se osvrnula i na uvrede koje, kako tvrdi, dolaze na račun vlasti, navodeći da su upravo „te ćaci vlade, krezavi, bezubi, nikakvi, nekulturni i neobrazovani“ izgradili naučno-tehnološke parkove i nove institute. Brnabić je kao rezultat navela i program zapošljavanja mladih naučnika i doktoranada, koji je počeo 2018. godine.

– Te 2018. zaposlili smo preko hiljadu mladih naučnika na projektima, a svake godine nakon toga oko sto – rekla je.

Dodala je da je programiranje uvedeno kao obavezan predmet od petog razreda osnovne škole, kao i da je više od 60 miliona evra uloženo u uvođenje brzog bežičnog interneta u škole širom Srbije, uključujući i one u najudaljenijim mestima. Brnabić je potom direktno pomenula Mirjanu Nikolić i podsetila da je ona ranije učestvovala u radu na obrazovnim projektima tadašnje Vlade. Kako je navela, Nikolić je od 2017. do 2020. godine bila među ekspertima u radnoj grupi Ministarstva prosvete koja je radila na Strategiji obrazovanja do 2030. godine.

Brnabić je podsetila i na zajedničke događaje iz 2020. godine, kada je promovisan multidisciplinarni program „Master 4.0“.

– Tada je delovalo da ste zadovoljni svim onim što radimo. Delovalo je da imate puna usta hvale za ono što smo uradili u oblasti obrazovanja i da ste govorili da niko više nije uradio – rekla je Brnabić.

Zatim je otvoreno upitala šta se u međuvremenu promenilo.