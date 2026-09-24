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Doskorašnja predsednica Skupštine Ana Brnabić izazvala je paniku u studije televizije N1 gde je učestvovala u debati sa predstavnicom blokaderske liste, rektorkom Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjanom Nikolić.

Opšta panika je usledila kada je Ana Brnabić taksativno nabrojala samo deo onoga što je urađeno u prosveti i obrazovanju u vreme otkako je Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem na vlasti.

Dakle, blokaderi konstantno tvrde da aktuelna vlast ništa ne valja, a onda beže od priče šta je sve urađeno u periodu otkako je SNS na vlasti.

Ana Brnabić nabraja činjenice, a Nikolić na to kaže: "E pa ovo je razlog zašto ne treba prihvatati razgovor!"

Ana Brnabić je ispred liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" pokazala apsolutnu dominaciju u debati.

Foto: Printscreen/X

Čak i studenti blokaderi nisu mogli da poreknu dominaciju Brnabić, poručujući da je "Nikolićka kao pala s marsa".

Pritom, tzv. studentska lista pokazala je zašto je prvi sa te liste Ilija Srdanović pobegao od Vučića.

Pokazalo se da je Vučić opet bio u pravu! Odavno je upozoravo da će na kraju blokaderi početi da pričaju da je vlast blokirala fakultete, a da su oni to sprečavali!

Inače, voditeljka je Ani Brnabić u jednom trenutku otela papir iz ruke i sakrila, što se nikad u istoriji televizije nije dogodilo!

"Imamo voditeljku koja mi je oduzela izuzetno, izuzetno važan materijal", rekla je Ana Brnabić.

Foto: Printscreen