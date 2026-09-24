ANA BRNABIĆ IZAZVALA PANIKU U STUDIJU N1! Voditeljka joj otela papir, pa prekinula emisiju! Tzv. studentska lista pokazala zašto je Srdanović pobegao od Vučića
Doskorašnja predsednica Skupštine Ana Brnabić izazvala je paniku u studije televizije N1 gde je učestvovala u debati sa predstavnicom blokaderske liste, rektorkom Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjanom Nikolić.
Opšta panika je usledila kada je Ana Brnabić taksativno nabrojala samo deo onoga što je urađeno u prosveti i obrazovanju u vreme otkako je Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem na vlasti.
Dakle, blokaderi konstantno tvrde da aktuelna vlast ništa ne valja, a onda beže od priče šta je sve urađeno u periodu otkako je SNS na vlasti.
Ana Brnabić nabraja činjenice, a Nikolić na to kaže: "E pa ovo je razlog zašto ne treba prihvatati razgovor!"
Ana Brnabić je ispred liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" pokazala apsolutnu dominaciju u debati.
Čak i studenti blokaderi nisu mogli da poreknu dominaciju Brnabić, poručujući da je "Nikolićka kao pala s marsa".
Pritom, tzv. studentska lista pokazala je zašto je prvi sa te liste Ilija Srdanović pobegao od Vučića.
Pokazalo se da je Vučić opet bio u pravu! Odavno je upozoravo da će na kraju blokaderi početi da pričaju da je vlast blokirala fakultete, a da su oni to sprečavali!
Inače, voditeljka je Ani Brnabić u jednom trenutku otela papir iz ruke i sakrila, što se nikad u istoriji televizije nije dogodilo!
"Imamo voditeljku koja mi je oduzela izuzetno, izuzetno važan materijal", rekla je Ana Brnabić.
Kada su na N1 shvatili koliko Ana Brnabić dominira, odlučili su da skrate emisiju, koja je trebalo da traje sat i po, od 20.00 do 21.30, a prekinuli su je posle nepun sat.