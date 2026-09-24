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Skandalozna razmena glumca i simpatizera "studentske liste" Ammara Mešića i voditeljke N1 šokirala je javnost zbog poruka o "oluji" i "lozinci za dolazak u Hrvatsku" koje su izgovorili pred kamerama, a koje su na kraju ispratili zagrljajem i poljupcem.

Voditeljka je upitala: "Kako beše, ljudi, pomozite mi? Vazduh gori, ili vazduh... Kako?" na šta joj je Mešić odgovorio: "Vazduh trepti, ko da nebo gori".

Voditeljka je potom dodala: "Sprema se oluja", a Mešić je ponovio njene reči.

Nakon toga, voditeljka je rekla: "Eto nama lozinke kad dođemo u Hrvatsku".

"Može", odgovorio je Mešić, nakon čega su usledili zagrljaj i poljubac, praćeni smehom.

Kurir.rs

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