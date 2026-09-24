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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Republike Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Dobar i otvoren razgovor sa premijerom Mickoskim o tradicionalno prijateljskim odnosima Srbije i Severne Makedonije, značaju regionalne saradnje i stabilnosti, kao i o našem evropskom putu.

Srbija želi najbolje odnose sa Severnom Makedonijom, a tokom susreta smo razmenil mišljenja o daljem unapređenju bilateralnih veza, posebno u oblasti ekonomije, energetike, infrastrukture i povezivanja. Severna Makedonija je važan ekonomski partner naše zemlje, a postoji značajan prostor da dodatno unapredimo trgovinsku i investicionu saradnju.