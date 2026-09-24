SRBIJA ŽELI NAJBOLJE ODNOSE SA SEVERNOM MAKEDONIJOM! Vučić sa Mickoskim: Razgovor o tradicionalno prijateljskim odnosima, značaju regionalne saradnje...
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Republike Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
"Dobar i otvoren razgovor sa premijerom Mickoskim o tradicionalno prijateljskim odnosima Srbije i Severne Makedonije, značaju regionalne saradnje i stabilnosti, kao i o našem evropskom putu.
Srbija želi najbolje odnose sa Severnom Makedonijom, a tokom susreta smo razmenil mišljenja o daljem unapređenju bilateralnih veza, posebno u oblasti ekonomije, energetike, infrastrukture i povezivanja. Severna Makedonija je važan ekonomski partner naše zemlje, a postoji značajan prostor da dodatno unapredimo trgovinsku i investicionu saradnju.
Posebno nas raduje što će Severna Makedonija učestvovati na Specijalizovanoj izložbi EXPO2027 u Beogradu, što će biti još jedna prilika za dodatno povezivanje naših naroda, privreda i institucija", naveo je Vučić.