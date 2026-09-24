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Doskorašnja predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pokazala je apsolutnu dominaciju u debati sa predstavnicom blokaderske liste, rektorkom Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjanom Nikolić, što nisu mogli da ospore ni sami studenti blokaderi.

Naime, pojedini blokaderi istakli su da je "Nikolićka kao pala s Marsa".

Foto: Printskrin

Bilo je i onih koji su vređali Anu Brnabić, ali su čak i oni morali da priznaju da je u debati potpuno nadigrala zbunjenu rektorku.

Oni su poručili da Brnabić "upravo rašrafljuje jednu zbunjenu ženu na N1".

Foto: Printskrin

Pokazalo se da je Vučić opet bio u pravu! Odavno je upozoravo da će na kraju blokaderi početi da pričaju da je vlast blokirala fakultete, a da su oni to sprečavali!

Inače, voditeljka je Ani Brnabić u jednom trenutku otela papir iz ruke i sakrila, što se nikad u istoriji televizije nije dogodilo.

"Imamo voditeljku koja mi je oduzela izuzetno, izuzetno važan materijal", rekla je Ana Brnabić.

Kada su na N1 shvatili koliko Ana Brnabić dominira, odlučili su da skrate emisiju, koja je trebalo da traje sat i po, od 20.00 do 21.30, a prekinuli su je posle nepun sat. Sve o tome pročitajte klikom ovde.