VUČIĆ SE SASTAO S PREMIJEROM GRUZIJE: Razgovarali smo o mogućnostima za snažnije povezivanje naših ekonomija, povećanje trgovinske razmene...
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
"Srdačan razgovor sa premijerom Kobahidzeom o daljem unapređenju bilateralne saradnje, kao i o tradicionalno prijateljskim odnosima Srbije i Gruzije, koje povezuju istorijske, kulturne i verske veze naših naroda.
Sa zadovoljstvom sam se prisetio nedavne posete Gruziji, koja je dodatno doprinela razvoju političkog dijaloga i prijateljskih odnosa naših zemalja. Razgovarali smo o mogućnostima za snažnije povezivanje naših ekonomija, povećanje trgovinske razmene i saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Od velikog značaja je i uspostavljanje direktne avio-linije Beograd–Tbilisi, kao i odluka Srbije da otvori Ambasadu u Gruziji, što će dodatno doprineti povezivanju naših naroda i intenziviranju ukupne saradnje.
Veoma cenimo što je Gruzija zvanično potvrdila učešće na Specijalizovanoj izložbi EXPO2027 , što će biti još jedna prilika za dodatno povezivanje naših privreda i građana", naveo je Vučić.