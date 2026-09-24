"Srdačan razgovor sa premijerom Kobahidzeom o daljem unapređenju bilateralne saradnje, kao i o tradicionalno prijateljskim odnosima Srbije i Gruzije, koje povezuju istorijske, kulturne i verske veze naših naroda.

Sa zadovoljstvom sam se prisetio nedavne posete Gruziji, koja je dodatno doprinela razvoju političkog dijaloga i prijateljskih odnosa naših zemalja. Razgovarali smo o mogućnostima za snažnije povezivanje naših ekonomija, povećanje trgovinske razmene i saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Od velikog značaja je i uspostavljanje direktne avio-linije Beograd–Tbilisi, kao i odluka Srbije da otvori Ambasadu u Gruziji, što će dodatno doprineti povezivanju naših naroda i intenziviranju ukupne saradnje.