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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Srdačan razgovor sa premijerom Kobahidzeom o daljem unapređenju bilateralne saradnje, kao i o tradicionalno prijateljskim odnosima Srbije i Gruzije, koje povezuju istorijske, kulturne i verske veze naših naroda.

Sa zadovoljstvom sam se prisetio nedavne posete Gruziji, koja je dodatno doprinela razvoju političkog dijaloga i prijateljskih odnosa naših zemalja. Razgovarali smo o mogućnostima za snažnije povezivanje naših ekonomija, povećanje trgovinske razmene i saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Od velikog značaja je i uspostavljanje direktne avio-linije Beograd–Tbilisi, kao i odluka Srbije da otvori Ambasadu u Gruziji, što će dodatno doprineti povezivanju naših naroda i intenziviranju ukupne saradnje.


Veoma cenimo što je Gruzija zvanično potvrdila učešće na Specijalizovanoj izložbi EXPO2027 , što će biti još jedna prilika za dodatno povezivanje naših privreda i građana", naveo je Vučić.

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