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O debati na televiziji N1 u kojoj je Ana Brnabić "rasturila" i predstavnicu tzv. studentske liste Mirjanu Nikolić, ali i voditeljku Tatjanu Aleksić ne prestaje da se priča.

Ana Brnabić je izdominirala u studiju N1 iako je imala dve "protivnice". Pored Mirjane Nikolić, i voditeljka Tatjana Aleksić je nastupila kao predstavnik tzv. studentske liste, što priznaju i njene kolege.

"Moja kandidatkinja", napisala je jedna novinarka N1.

Foto: Printscreen/X