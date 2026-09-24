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Debata na N1 pokazala je jasnu razliku između Ane Brnabić i predstavnice tzv. "studentske liste"Mirjane Nikolić, koja se suočila sa nizom argumenata i činjenica. Brnabić je, za razliku od svoje sagovornice, nastupila odlučno i argumentovano, dok je "studentska lista" u debati praktično pukla kao zvečka.

Nakon debate, među studentima koji podržavaju blokade usledile su burne reakcije i pokušaji da objasne nastup svoje predstavnice, dok je veliki broj njih konstatovao da je nastup rektorke bio "kao da je pala s Marsa".

Takođe je bilo i blokadera koji su vređali Anu Brnabić, ali su čak i oni morali da priznaju da je u debati potpuno nadigrala zbunjenu rektorku.

Advokat Vladimir Terzić, inače, jedan od glavnih šabačkih blokadera, oglasio se povodom debate objavom na Iksu.

On je poručio: "Ko uđe u svinjac, ne ulazi u belim rukavicama. Toliko o debati na N1".

Foto: Printskrin

Vesna Pešić takođe je reagovala na debatu objavom na Iksu, poručivši da je bila "čista katastrofa". Između ostalog, konstatovala je i da je voditeljka N1 nesposobna.

Na to je ubrzo stigao odgovor korisnika: "Da vidite tek na Insajderu kakav debakl".

Foto: Printskrin

Komentari su se samo nizali, te je druga korisnica poručila: "Debata na Insajderu je tek katastrofa". Očigledno je da ih Marina Raguš preslišava na Insajderu.

Foto: Printskrin

Takođe, ubrzo su korisnici Iksa došli i do zaključka zašto je debata prekinuta pre vremena.

Name, kako je jedan korisnik zapazio, prvi na "studentskoj listi" Ilija Srdanović pao je za 4 odsto u roku od pola sata od početka debate.

Foto: Printskrin

"Polimarket kaže sve. Ilija pao za 4 odsto u roku od 30 minuta. Samo napred moroni", glasi njegova objava.

Sve u svemu, nakon debate usledio je opšti haos među pristalicama "studentske liste", koji su na različite načine pokušavali da objasne ono što se dogodilo u studiju N1. Dok su se nizale reakcije i komentari na račun nastupa njihove predstavnice Mirjane Nikolić, Brnabić ih je, argumentima i činjenicama, praktično zakucala i ostavila bez odgovora.