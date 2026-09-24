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Nakon što je Ana Brnabić u večerašnjoj debati na N1 argumentima i činjenicama potpuno nadigrala rektorku Mirjanu Nikolić, društvene mreže usijale su se od reakcija.

Posebno su odjeknule kritike na račun Nikolić, koje nisu dolazile samo od pristalica vlasti, već i od pojedinaca koji podržavaju blokade i tzv. "studentsku listu".

Na profilima koji podržavaju blokaderski pokret usledile su brojne reakcije i međusobne kritike, uz ocene da je nastup njihove kandidatkinje doživeo potpuni fijasko.

Jedna korisnica, koja ranije nije bila naklonjena Ani Brnabić, ovoga puta joj je odala priznanje za nastup u debati i poručila "Svaka joj čast", dok je za Mirjanu Nikolić ocenila da je "profesionalno deformisana spinovanjem".

"Mene sramota univerzitetskog profesora Mirjane Nikolić koja je profesionalno deformisana spinovanjem. Sa druge strane, ne znam nijednu javnu ličnost iz sveta politike koja je obrazovno i retorički napredovala kao Ana Brnabić. Smejala sam joj se ranije. Svaka joj čast."

Foto: Printskrin

Komentar je usledio kao reakcija na objavu korisnice Fejsbuka, koja je poručila:

"Alo, je l' neko gleda ovo? Žena je doslovno (konačno) na N1 eksplicitno rekla da "nije biolog pa da zna da li se ljudi koji glasaju za SNS fızionomski razlikuju od drugih Ijudi." Kandidat studentske liste, tj. jedna od najvrednijih, jedna od tih doktora (FDU je u

pitanju, ali svejedno), jedna koja priča o važnosti obrazovanja. Najbolje sto Srbija može danas da pruži - eugeničare koji ni ne znaju šta su rekli.".