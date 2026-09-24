Slušaj vest

Ana Brnabić je tokom debate na N1 postavila Mirjani Nikolić direktno pitanje o brutalnim uvredama Ane Mirković da se birači predsednika Srbije Aleksandra Vučića po fizionomiji razlikuju od onih koji za njega ne glasaju, ali se Nikolić nije jasno ogradila od njih, već je poručila da "niti je čula, niti je upoznata sa izjavama".

- Radila sam danonoćno, realno sam žrtvovala sve da bismo imali rezultate i da bi ljudi u Srbiji živeli bolje, apsolutno sam sluga naroda, apsolutno. Ni u jednom trenutku se nisam postavila, nikada, iznad naroda. Ali je meni neverovatno da mi to kaže neko ko je na studentskoj listi, gde su ljudi koji su rekli da se da se po fizionomiji razlikujemo - započela je Brnabić, nakon čega je voditeljka krenula da je prekida.

- Pitam gledaoce, šta vi mislite kako bi neko radio u službi naroda, svih građana Republike Srbije, ko kaže, a na studentskoj listi je, da se razlikujemo po fizionomiji, da oni koji glasaju za Aleksandra Vučića imaju drugačiji oblik glave. Da se vidi po našoj fizionomiji, položaju očiju, da li glasamo za Aleksandra Vučića ili ne - upitala je Brnabić.

- Da li bi ti ljudi radili u službi naroda ili ne? Molim vas nemojte meni da pričate da ne radim u službi naroda jer ja narod poštujem i profesore, i radnike, i zemljoradnike, a vi imate "elitu" i svi ostali su za vas "ćacad" i "ćacilizacija", po fizionomiji različiti. To su vaše kolege sa studentske liste. Da li osuđujete tu rasnu teoriju? - uptiala je Brnabić.

- Odredite se prema tome da su ljudi koji glasaju za Aleksandra Vučića po fizionomiji različiti - rekla je Brnabić Mirjani Nikolić.

Mirjana Nikolić nije se ogradila od tih izjava, već je samo poručila: "Niti sam čula, niti sam upoznata sa izjavama".

Inače, Ana Mirković je ranije na Iksu pisala da "po fizionomiji" može da prepozna "SNS-ovca" na televiziji, čak i kada isključi zvuk, dok se predstavlja kao akademska građanka. Od tih tvrdnji se niko iz redova blokadera nije ogradio, pa ni Mirjana Nikolić, koja je večeras imala priliku da se jasno izjasni o njima.

Foto: Printscreen X