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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Srdačan i otvoren razgovor sa Antoniom Guterešom o ključnim globalnim izazovima, očuvanju mira i bezbednosti i potrebi za efikasnijim multilateralizmom.

Za Srbiju su UN najznačajnija međunarodna organizacija sa kojom ostvarujemo svestranu saradnju, a od posebne važnosti za nas je njihova uloga u zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje. Razgovarali smo i o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o značaju punog sprovođenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN i delovanja UNMIK-a.

Posebno sam zahvalio generalnom sekretaru Guterešu na njegovom ličnom angažmanu, principijelnom pristupu i podršci Srbiji, kao i na njegovom zalaganju za očuvanje mira i poštovanje međunarodnog prava. Poželeo sam mu mnogo sreće i uspeha u budućnosti, uz zahvalnost za sve što je učinio tokom svog mandata.