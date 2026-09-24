"Sadržajan razgovor sa specijalnom izaslanicom UK za Zapadni Balkan Karen Pirs o odnosima naših zemalja, evropskom putu Srbije i aktuelnim pitanjima u regionu.



Srbija i Ujedinjeno Kraljevstvo imaju obostrani interes za uspostavljanje strateškog dijaloga, kao dodatnog okvira za saradnju u bilateralnim i regionalnim pitanjima, bezbednosti i odbrani, ekonomiji, energetici i migracijama. Razgovarali smo o velikom potencijalu za snažnije privredno povezivanje, nove britanske investicije i realizaciju značajnih infrastrukturnih i energetskih projekata.



Razmenili smo mišljenja o bezbednosnim prilikama na Zapadnom Balkanu, dijalogu Beograda i Prištine i drugim temama od značaja za region, uz opredeljenje Srbije za očuvanje mira i stabilnosti i rešavanje otvorenih pitanja diplomatskim sredstvima.