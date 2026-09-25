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Ana Brnabić je u debati na televiziji N1 sa Mirjanom Nikolić izdominirala u svakom segmentu.

Jedan od detalja koji pokazuje dokle su u laži i obmani spremni da idu blokaderi, a čiji je predstavnik upravo rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu, je njena izjava da "žele stabilnost".

"Mi želimo stabilnost, da se stvari reše, da budu bez nasilja", rekla je ona.