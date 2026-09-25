Politika
NE PREZAJU NI OD ČEGA! Mirjana Nikolić izjavila da blokaderi žele stabilnost?! A godinama pale i blokiraju šta stignu i hoće da zaustave Srbiju
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Ana Brnabić je u debati na televiziji N1 sa Mirjanom Nikolić izdominirala u svakom segmentu.
Jedan od detalja koji pokazuje dokle su u laži i obmani spremni da idu blokaderi, a čiji je predstavnik upravo rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu, je njena izjava da "žele stabilnost".
"Mi želimo stabilnost, da se stvari reše, da budu bez nasilja", rekla je ona.
Kao da narod ne zna šta su blokaderi radili poslednjih godina, još od tragedija u OŠ "Vladislav Ribnikar", odnosno u Duboni u Orašju. Sve vreme im je plan da zastave Srbiju. Palili su i blokirali šta su stigli, a Mirjana Nikolić kaže da se zalažu za stabilnost?!
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