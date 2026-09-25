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Republička izborna komisija (RIK) donela je večeras Rešenje o povlačenju izborne liste "Izbor naroda - Miroslav Miki Aleksić - Miloš Parandilović - Aleksandar Jovanović Ćuta" za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar 2026. godine.

Predsednik RIK Vladimir Dimitrijević podsetio je da je Komisija 18. septembra proglasila izbornu listu koju je 15. septembra podnela koalicija Narodna Srbija za naredne izbore, a da je 22. septembra u 11.17 sati, dostavljeno obaveštenje o povlačenju liste.

"U skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, podnosilac može povući proglašenu izbornu listu najkasnije do dana kada se utvrđuje zbirna izborna lista, a Republička izborna komisija najkasnije do dana kada se utvrđuje zbirna izborna lista rešenjem konstatuje da je proglašena izborna lista povučena. Inače, sam zahtev je blagovremen i podnet od strane ovlašćenog lica", naveo je Dimitrijević.

Takođe, na 29. sednici članovi RIK doneli su Odluku o izmenama Uputstva o uređenju biračkog mesta i prostorije za glasanje, Odluku o obrascima za utvrđivanje rezultata glasanja na izborima za narodne poslanike raspisanim za 25. oktobar i Odluku o obrascima zapisnika o primopredaji izbornog materijala za sprovođenje izbora za narodne poslanike raspisanih za 25. oktobar 2026. godine.