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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa potpredsednikom Narodne Republike Kine Han Džengom.

"Odličan razgovor sa potpredsednikom Narodne Republike Kine Han Džengom o daljem jačanju čeličnog prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Srbije i Kine.

Posebnu pažnju posvetili smo daljem razvoju ekonomske i investicione saradnje, infrastrukturi i energetici, kao i novim mogućnostima za povezivanje u oblastima inovacija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i robotike.

Nakon istorijske državne posete Kini, kojom smo otvorili novu fazu naših odnosa, nastavljamo da radimo na realizaciji postignutih dogovora i konkretnih projekata u brojnim oblastima.

Posebno sam naglasio zahvalnost predsedniku Si Đinpingu, velikom i iskrenom prijatelju Srbije i srpskog naroda, na ličnom doprinosu jačanju odnosa naših zemalja. Uvereni da ćemo u godinama pred nama ostvariti još značajnije rezultate u korist naših država i naroda", naveo je Vučić.

Sastanku prisustvuju i ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ministar finansija Siniša Mali.

Ranije danas, Vučić je u sedištu Ujedinjenih nacija imao sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom.

Pre sastanka sa Guterešom, Vučić se upisao u Knjigu počasnih gostiju.

Prethodno, Vučić se sastao sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pirs, kao i sa premijerom Gruzije Iraklijem Kobahidzeom i premijerom Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim.