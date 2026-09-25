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Uvek je prelepo biti u Novom Sadu, prošetati Trgom slobode, razgovarati sa ljudima dobre volje i istinskim borcima za našu čestitu Srbiju i videti entuzijazam naših aktivista iz Srpske napredne stranke, poručuje Petar Petković.

"Naš Novi Sad je kao dobar domaćin pružio i dobrodošlicu porodici Save Kosanovića, raseljenog sa Kosova i Metohije, koji u Novom Sadu živi sa suprugom Verom i svoje troje dece - Filipom, Sofijom i Danilom", navodi Petković i dodaje:

"Posetio sam ih večeras zajedno sa Danijelom Nikolić, našom kandidatkinjom sa Kosova i Metohije na listi “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” i razgovarali smo o važnosti srpskog jedinstva, o našim neraskidivim vezama od Kosovske Mitrovice do Novog Sada i svuda gde Srbi žive!

Samo Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić kao budući premijer bore se za srpsko jedinstvo i zato će 25. oktobra da pobedi pristojna Srbija, naša ujedinjena Srbija, pobediće čestiti srpski narod i pokazaće blokaderima i lažnim studentima koji žele nasilje i rasparčavanje naše zemlje gde im je mesto! Srbija pobeđuje", zaključuje Petković.

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