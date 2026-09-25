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Uvek je prelepo biti u Novom Sadu, prošetati Trgom slobode, razgovarati sa ljudima dobre volje i istinskim borcima za našu čestitu Srbiju i videti entuzijazam naših aktivista iz Srpske napredne stranke, poručuje Petar Petković.

"Naš Novi Sad je kao dobar domaćin pružio i dobrodošlicu porodici Save Kosanovića, raseljenog sa Kosova i Metohije, koji u Novom Sadu živi sa suprugom Verom i svoje troje dece - Filipom, Sofijom i Danilom", navodi Petković i dodaje:

"Posetio sam ih večeras zajedno sa Danijelom Nikolić, našom kandidatkinjom sa Kosova i Metohije na listi “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” i razgovarali smo o važnosti srpskog jedinstva, o našim neraskidivim vezama od Kosovske Mitrovice do Novog Sada i svuda gde Srbi žive!