PETKOVIĆ U NOVOM SADU POSETIO PORODICU KOSANOVIĆ: Razgovarali smo o važnosti srpskog jedinstva svuda gde Srbi žive
Uvek je prelepo biti u Novom Sadu, prošetati Trgom slobode, razgovarati sa ljudima dobre volje i istinskim borcima za našu čestitu Srbiju i videti entuzijazam naših aktivista iz Srpske napredne stranke, poručuje Petar Petković.
"Naš Novi Sad je kao dobar domaćin pružio i dobrodošlicu porodici Save Kosanovića, raseljenog sa Kosova i Metohije, koji u Novom Sadu živi sa suprugom Verom i svoje troje dece - Filipom, Sofijom i Danilom", navodi Petković i dodaje:
"Posetio sam ih večeras zajedno sa Danijelom Nikolić, našom kandidatkinjom sa Kosova i Metohije na listi “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” i razgovarali smo o važnosti srpskog jedinstva, o našim neraskidivim vezama od Kosovske Mitrovice do Novog Sada i svuda gde Srbi žive!
Samo Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić kao budući premijer bore se za srpsko jedinstvo i zato će 25. oktobra da pobedi pristojna Srbija, naša ujedinjena Srbija, pobediće čestiti srpski narod i pokazaće blokaderima i lažnim studentima koji žele nasilje i rasparčavanje naše zemlje gde im je mesto! Srbija pobeđuje", zaključuje Petković.