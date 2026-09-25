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Sramni komentar Ilije Srdanovića, prvog na studentskoj listi, o voditeljki RTS Vesni Radosavljević, izazvao je buru negativnih komentara čak i među samim blokaderima.

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Foto: X/Ilija Srdanović

Jedan korisnik društvenih mreža izrazio je sopstveno razočaranje sramnim rečima kardiologa sa blokaderske liste.

- Posle mnogo godina nade da se u ovom društvu nešto može promeniti, danas smo iskreno razočarani. Ne govorimo samo o promeni vlasti, već o nadi da će doći ljudi sa više pristojnosti, poštovanja i odgovornosti.

Komentar doktora Srdanovića upućen Vesni Radosavljević nije ni šala ni politička kritika, već vulgarna i ponižavajuća uvreda.

Ne zanima nas koga Vesna politički podržava. Poznajemo je lično, kao i njenu ćerku, našu prijateljicu. Znamo je kao hrabru ženu koja je preživela bombardovanje RTS-a i izveštavala dok su joj bombe padale na glavu. Ali čak i da je ne poznajemo, niko ne zaslužuje ovakvo ponižavanje.

Ako ćemo ljude sa kojima se ne slažemo vređati istim rečnikom protiv kojeg smo se godinama bunili, šta onda zapravo menjamo?

Doktore Srdanoviću, izvinite se ovoj ženi. Ne zato što je „naša“ ili „njihova“, već zato što ste prešli granicu.

Ivo i Aleksa, izvinjavamo vam se u svoje ime. Ovakve izjave ne predstavljaju vrednosti zbog kojih smo podržavali studentski pokret.

Ne želimo samo nova imena. Želimo više razuma, poštovanja i pristojnosti - ističe se u opisu objave na profilu "sjajno_bas" na društvenoj mreži Instagram. 

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