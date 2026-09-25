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Političko delovanje blokadera još jednom je pokazalo svoje najružnije lice kroz primer Živka Gvozdenovića iz Sremske Mitrovice. Čovek koji je do juče bez trunke srama na društvenim mrežama sejao mržnju, pretio i javno pozivao na obračun sa ženama koje se ne slažu sa njegovom politikom, preko noći je promenio ploču.

Čim je njegova nedopustiva retorika ogoljena u javnosti, ovaj blokaderski aktivista prešao je na dobro uvežbanu taktiku – pravljenje žrtve od samog sebe i poturanje sopstvene porodice u prvi plan kako bi sprao ljagu sa svog imena.

Podsećanja radi, Gvozdenović je na svom Instagram profilu pod nazivom "ubačenielement" otvorenije nego ikada pokazao šta misli o ženama u Srbiji, oslovljavajući ih pogrdnim imenima i pozivao ljude na instagramu da napišu "najkreativnije ideje šta sa ćacikama raditi 26. oktobra".

Kada su njegove jezive poruke i omalovažavanje izbili u javnost, umesto iskrenog izvinjenja usledilo je nemušto pravdanje gde je cinično tvrdio da je reč o "nesporazumu", dok je istovremeno sa podsmehom komentarisao državne konferencije posvećene zaštiti žena i borbi protiv nasilja.

Vidno svestan da su njegove sramotne objave izazvale gnušanje čitave javnosti, Gvozdenović se odlučio na novi potez – u celu priču uvukao je sopstvenu majku. Preko blokaderskog "Danasa" objavljeno je njeno pismo upućeno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kom se dramatično tvrdi kako je njen sin navodno "morao da ode iz zemlje" i kako mu "savetuju da se ne vraća".

Foto: Pritnscreen

Na ovaj način pokušava se potpuna zamena teza i skretanje pažnje sa činjenice da je sam Gvozdenović svojim agresivnim ispadima i uličarskim rečnikom izazvao opravdanu osudu naroda. Ovakav rasplet samo je još jedan dokaz potpunog licemerja i kukavičluka koji vlada u redovima blokadera. Dok iza ekrana glume silu, prete mučenjem, udaraju na žene i seju mržnju sa bezbedne udaljenosti, pri prvom suočavanju sa javnom odgovornošću beže van granica i zaklanjaju se iza majčinog skuta, pokušavajući da od sebe naprave političke stradalnike i mučenike.