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Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost upozorava javnost da se opravdano može očekivati da studentska lista, u nedostatku izbornih argumenata, simulira napad na nekog od svojih predstavnika kako bi optužili Vučića i na taj način upravljali emocijama svojih pristalica i izazivali nasilne akcije.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije izjavljuje:

- Već su viđene podvale poput lažnih napada na studente, što je blokaderima služilo za mobilizaciju i nasilno ponašanje njihovih pristalica. U nedostatku izbornih argumenata sasvim se opravdano može očekivati tzv. 'false flag' operacija od strane 'Studentske liste', odnosno simulovani napad na nekog od studenata koji učestvuju na izborima ili predstavnika njihove izborne liste - navodi Spasić i dodaje: