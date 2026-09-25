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Potpredsednica GO Srpske napredne stranke Ana Brnabić  ispred liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" odnela je sinoć na N1 apsolutnu pobedu u debati sa predstavnicom Studentske liste, rektorkom Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjanom Nikolić, pa je bivši predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić poručio kandidatima blokadera da je bolje da odustanu od daljih duela!

Bojan Pajtić, kojeg Milo Lompar naveo kao političara koji stoji iza Studentske liste, objavio je na društvenim mrežama poruku u kojoj je izbornu kampanju predstavio kao sukob dve potpuno različite političke kulture, a svoje političke protivnike nazivao pogrdnim imenima.

No, i pored uobičajenih uvredljivih izraza za nosioce vlasti "lopovi, lažovi, prostaci", poruka Bojana Pajtića blokaderskoj listi je jasna - sedite di ste ni za di ste niste!

Podsećamo, Ana Brnabić izazvala je "pravu paniku" u studiju N1 gde je učestvovala u debati sa predstavnicom Studentske liste, rektorkom Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjanom Nikolić.

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TV Duel: Ana Brnabić i Mirjana Nikolić Foto: N1

Brnabićeva je tom prilikom pokazala apsolutnu dominaciju, što nisu mogli da joj ospore ni sami blokaderi, a kada su na N1 shvatili koliko Ana Brnabić dominira, odlučili su da skrate emisiju, koja je trebalo da traje od 20 do 21.30, a prekinuli su je posle nepun sat.

Sada je jasno i zašto su ljudi sa Studentske liste toliko dugo i tvrdokorno izbegavali bilo kakvu debatu sa predstavnicima vlasti.

Jer, još je Abraham Linkoln rekao: "Bolje je ćutati i biti smatran budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju"! 

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