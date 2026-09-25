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Radmilo Marković, novinar BIRN-a i jedan od glavnih promotera blokadera na društvenim mrežama, zatražio je zabranu rada FK Crvena Zvezda na deset godina!

Razlog za ovaj izliv mržnje prema Zvezdi je činjenica da su navijači odali počast herojima iz Banjske.

Radmilo Marković
Foto: Printscreen/X

Podsećamo, Albanci su u Banjskoj ubili Stefana Nedeljkovića, Igora Milenkovića i Bojana Mijailovića.

Marković je poznat po opasnim objavama, pa je tako nedavno objavio fotografiju predsednika Aleksandra Vučića i uporedio ga sa ubijenim predsednikom komunističke Rumunije Nikolaem Čaušeskim.

On je uz Vučićevu fotografiju sa druženja sa građanima napisao: "Drug Čaušesku i njegovi obredi".

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