Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu izuzetno moćnim i emotivnim video-snimkom koji prikazuje seriju dirljivih fotografija sa građanima širom naše zemlje. U kadrovima koji oslikavaju njegovu neraskidivu vezu sa narodom, predsednik je poslao nedvosmislenu poruku jedinstva i nepokolebljive borbe za uspeh i stabilnost Srbije.

U samom video-snimku predsednik je naglasio da su upravo građani temelj i pokretačka snaga svakog uspeha naše države:

– Ja bez vas i mi bez vas nismo ništa. Vi ste naša snaga. Vi ste naše sve. Za mir i stabilnost! Za sigurnu budućnost! Za ujedinjenu Srbiju. Zbog vas se i za vas se borimo. Vi ste ti koji nam ulivate energiju, entuzijazam i snagu. Živela Srbija! – poručio je predsednik Vučić.

Uz snažne reči u video-zapisu, predsednik je u opisu objave podelio i direktnu poruku koja je izazvala ogromne reakcije i podršku na društvenim mrežama, istakavši da odustajanja od borbe za narod nema niti će ga ikada biti.

– Moj narod mi je sve. Srbija mi je sve. Nema povlačenja. Nema odustajanja. Do konačne pobede - za Srbiju! – stoji u opisu objave na Instagramu.