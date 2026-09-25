Politika
VOĐA BLOKADERA U KULI SEKIROM NAPAO LJUDE! Razbijao štandove SNS, povredio dvoje aktivista - Pogledajte JEZIVI SNIMAK (VIDEO)
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Blokader Zoran Sekeruš iz Kule napao je sekirom aktiviste Srpske napredne stranke i rasturio štandove SNS!
Huliganski pir počeo je tako što je Sekeruš sekirom razbijao stranačke štandove SNS, a potom je sa istim hladnim oružjem u ruci krenuo da juri građane da bi ih rasterao.
U divljačkom pohodu, Sekeruš je sekirom povredio dvoje ljudi, među kojima su bili i aktivisti i žene.
Jedan od povređenih aktivista, kojeg je Sekeruš zakačio sekirom, zbog zadobijenih povreda morao je hitno da bude prebačen u Hitnu pomoć, gde mu je ukazana neophodna lekarska pomoć.
Posebno je zastrašujuće pitanje koje možemo postaviti - šta bi bilo da je Sekeruš u tom trenutku imao vatreno oružje.
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