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Blokader Zoran Sekeruš iz Kule napao je sekirom aktiviste Srpske napredne stranke i rasturio štandove SNS!

Huliganski pir počeo je tako što je Sekeruš sekirom razbijao stranačke štandove SNS, a potom je sa istim hladnim oružjem u ruci krenuo da juri građane da bi ih rasterao.

00:27 Blokader napao ljude sekirom u Kuli Izvor: Kurir

U divljačkom pohodu, Sekeruš je sekirom povredio dvoje ljudi, među kojima su bili i aktivisti i žene.

Jedan od povređenih aktivista, kojeg je Sekeruš zakačio sekirom, zbog zadobijenih povreda morao je hitno da bude prebačen u Hitnu pomoć, gde mu je ukazana neophodna lekarska pomoć.