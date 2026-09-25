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Kako ekskluzivno saznajemo, kandidat pod rednim brojem 227 na blokaderskoj listi Nikola Maravić iz Smedereva se poslednjih dana u svom najbližem okruženju ushićeno hvali da je postao novopečeni državljanin Hrvatske!

Naime, ovaj blokaderski kandidat za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije maše svojom novom putovnicom gde god stigne, ne uspevajući da sakrije sopstveno uzbuđenje! Njegova egzaltiranost novom domovinom ide do te mere, da ga čak i njegovi saborci iz blokaderskih redova savetuju da ipak malo "spusti loptu".

Inače, Maravić, zaposlen kao inženjer u preduzeću "Srbija vode", već duži niz godina poznat je po svojim izrazito antisrpskim stavovima i kao neko ko se zgražava svakog vida patriotizma srpskih rodoljuba, optužujući ih za "širenje velikosrpskih ideja".

Činjenica da je Maravić po "hitnom postupku" postao državljanin Hrvatske sasvim dovoljno govori o tome po čijim instrukcijama i za čije interese on zapravo radi.

S druge strane, njegova neizmerna sreća što je konačno postao državljanin Hrvatske takođe potvrđuje koju zemlju Mavarić zapravo smatra svojom pravom domovinom!

Blokaderi su očigledno na svoju listu stavili još jednog kandidata koji bi da iz srpskih poslaničkih klupa nastavi sa dirigovanim napadima iz Hrvatske na našu državu!