Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Potpredsednica GO SNS Srbije Ana Brnabić analizirala je plan "Studentske" liste i otkrila da dve jako bitne stavke nisu ni spomenute - penzije i Kosovo i Metohija.

- Da li znate koje su dve tačke ili dva pojma koja se nijednom ne spominju u čitavom "Planu od 11 tačaka" Studentske liste?

1. Penzija. Reč "penzija" ne postoji u tom planu. Pogledajte sami. Ta reč, taj pojam ne postoji.

2. Kosovo i Metohija. Ne postoji u planu Studentske liste. Nema ga.