Nekada se više kaže onim što ne izgovorite i ne napišete, nego svim onim što izgovorite i napišete, poručila je Brnabić na Iksu
Politika
U PLANU OD 11 TAČAKA NEMA NI PENZIJA NI KOSOVA I METOHIJE! Ana Brnabić razotkrila program blokaderske liste: Sve su time rekli (VIDEO)
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Potpredsednica GO SNS Srbije Ana Brnabić analizirala je plan "Studentske" liste i otkrila da dve jako bitne stavke nisu ni spomenute - penzije i Kosovo i Metohija.
- Da li znate koje su dve tačke ili dva pojma koja se nijednom ne spominju u čitavom "Planu od 11 tačaka" Studentske liste?
1. Penzija. Reč "penzija" ne postoji u tom planu. Pogledajte sami. Ta reč, taj pojam ne postoji.
2. Kosovo i Metohija. Ne postoji u planu Studentske liste. Nema ga.
Nekada se više kaže onim što ne izgovorite i ne napišete, nego svim onim što izgovorite i napišete - napisala je Brnabić na Iksu.
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