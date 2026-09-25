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Potpredsednica GO SNS Srbije Ana Brnabić analizirala je plan "Studentske" liste i otkrila da dve jako bitne stavke nisu ni spomenute - penzije i Kosovo i Metohija.

- Da li znate koje su dve tačke ili dva pojma koja se nijednom ne spominju u čitavom "Planu od 11 tačaka" Studentske liste

1. Penzija. Reč "penzija" ne postoji u tom planu. Pogledajte sami. Ta reč, taj pojam ne postoji. 

2. Kosovo i Metohija. Ne postoji u planu Studentske liste. Nema ga.

Nekada se više kaže onim što ne izgovorite i ne napišete, nego svim onim što izgovorite i napišete - napisala je Brnabić na Iksu.

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