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Debata Ane Brnabić i rektorke Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjane Nikolić u potpunosti je ogolila besmisao blokaderske politike, kao i njihovu "izbornu kampanju".

Tokom nastupa koji su mnogi ocenili kao "mlak", rektorka Nikolić je u jednom trenutku rekla sumlju umesto sumnju, što je izazvalo podsmešljive komentare korisnika društvenih mreža.

- Konačno se saznalo ko je napisao ćaci na zidu - napisao je jedan korisnik X-a, uz isečak debate.