Slušaj vest

Debata Ane Brnabić i rektorke Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjane Nikolić u potpunosti je ogolila besmisao blokaderske politike, kao i njihovu "izbornu kampanju".

Tokom nastupa koji su mnogi ocenili kao "mlak", rektorka Nikolić je u jednom trenutku rekla sumlju umesto sumnju, što je izazvalo podsmešljive komentare korisnika društvenih mreža.

Konačno se saznalo ko je napisao ćaci na zidu - napisao je jedan korisnik X-a, uz isečak debate.

Pogledajte ceo snimak sa serijom lapsusa i grešaka koje je napravila rektorka Mirjana Nikolić.

Ne propustitePolitika"BRNABIĆ OBRISALA POD S NJOM, RASTURILA JE!" Blokaderi na sajtu N1 jednoglasni ko je pobednik sinoćnje debate: Brnabić je borac, rektorka Alisa u zemlji čuda
Ana Brnabić debata
Politika"KAMPANJA SLABA, KADROVI NEDORASLI DA VODE DRŽAVU!" Nikola Parun o predizbornim aktivnostima Studentske liste: Očekivao sam više! (VIDEO)
Nikola Parun.jpg
PolitikaZBOG POČASTI ZA HEROJE BANJSKE TRAŽE ZABRANU CRVENE ZVEZDE! Sramna objava i izlivi mržnje blokaderskog promotera (FOTO)
Banjska FK Crvena Zvezda
PolitikaPRETIO NASILJEM ŽENAMA, SAD POTURA MAJKU I ŽELI DA ISPADNE ŽRTVA! Blokader Živko Gvozdenović pobegao iz zemlje i glumi mučenika nakon što je izgovorio OVE reči
Danas.jpg