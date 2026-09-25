Politika
"KONAČNO SE SAZNALO KO JE NAPISAO ĆACI NA ZIDU" Rektorka tokom debate sa Anom Brnabić napravila ozbiljnu grešku, na mrežama HAOS (VIDEO)
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Debata Ane Brnabić i rektorke Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjane Nikolić u potpunosti je ogolila besmisao blokaderske politike, kao i njihovu "izbornu kampanju".
Tokom nastupa koji su mnogi ocenili kao "mlak", rektorka Nikolić je u jednom trenutku rekla sumlju umesto sumnju, što je izazvalo podsmešljive komentare korisnika društvenih mreža.
- Konačno se saznalo ko je napisao ćaci na zidu - napisao je jedan korisnik X-a, uz isečak debate.
Pogledajte ceo snimak sa serijom lapsusa i grešaka koje je napravila rektorka Mirjana Nikolić.
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