- Da li će i ovog puta policija zataškati zločin, kao što su već učinili 15. marta prošle godine, kada je ista ova individua atakovala sedište kulske opštine, razvalila ulazna vrata, napala domara i otuđila srpsku zastavu? Da li će biti procesuirani oni koji su tokom jutra izbušili gume na službenim automobilima kulske opštine i time doveli u opasnost živote ljudi? Da li će tužilaštva u Somboru i Vrbasu napokon reagovati ili će ponovo sve podvesti pod prekršaj, kao što su učinili prilikom napada na hram Srpske pravoslavne crkve u Kuli o Markovdanu prošle godine, kada je oskrnavljena sveta arhijerejska liturgija? Da li je blokaderskom pokretu u Srbiji cilj da se prolije krv, izgubi glava, da se na ulicama naših gradova gine? Da li zbog toga blokaderski nalogodavci instruišu ovakve pojedince, njihove ogavne objave zalivaju lajkovima, a javne pretnje podebljavaju komentarima podrške? Da li se zato nećete ograditi ni od višestrukog ubistva u pokušaju, koje je sledbenik vašeg kulta ovog jutra izveo u Kuli? - zapitao je on.