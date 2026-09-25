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Prema najnovijoj proceni platforme Polyfundr, Aleksandar Vučić trenutno ima 58,1 odsto šanse da bude novi premijer Srbije, dok je Ilija Srdanović na 22 odsto. Ali šta zapravo mere ovakve platforme i koliko njihove procene mogu da govore o političkoj budućnosti Srbije? Istovremeno, sve su glasnije optužbe zbog uvreda i pretnji upućenih ženama koje su javno podržale vlast.

Od fizičkih incidenata do brutalnih poruka na društvenim mrežama - na pitanje gde je granica između političkog sukoba i nedopustivog nasilja, za emisiju "Redakcija" odgovorili su Vladan Jeremić, politički analitičar i Branislav Lečić, glumac.

- Mi vidimo jednu strahotu: intelektualne elite Srbije tako se predstavljaju, a videli smo spotove i filmove koji se prave i pozivaju na linč, pa čak i silovanje žena. Mislim da je to pre svega zalutalost intelektualnog bića srpskog, jer ja ne mislim da je cela ideja... Ali jedan deo je svakako kao jedna hobotnica prisutan u raznim medijima i, naravno, institucijama ove države, pa i fakultetima. Tako da je to posrnuće ozbiljno. I, znate, kad analizirate i kad ste dovoljno svesni da vidite o čemu se tu radi, vidite koji je to moralni pad. Nijedan fakultet, nijedno intelektualno biće ne bi smelo na taj način da unosi nemir u društvo i da tim jezikom, tim narativom, komunicira sa drugima - rekao je Lečić.

Branislav Lečić Foto: Kurir Televizija

Oštre kritike na račun dela akademske zajednice

Nadovezao se na ulogu profesora i fakulteta u aktuelnim društvenim dešavanjima, uz ocenu da je takvo delovanje imalo šire posledice.

- I to je poniženje, pre svega Fakulteta dramskih umetnosti, jedno veliko poniženje, a onda, naravno, i svih onih koji treba iz tog fakulteta da dobiju nešto drugo, a to je profesionalizam i etičnost, jedan etički princip. Naravno, i od svih drugih fakulteta. Hoću da kažem do koje mere potencijal ovoga naroda, a to je intelektualno biće, baš na prostoru fakulteta, što znači edukacije mladih, doživljava posrnuće koje se vidi. Jer mi to posrnuće vidimo i u blokadama i u studentskom protestu, gde u stvari profesori predstavljaju tu vrstu elite. Jedan deo profesora, ključni, to je ta hidra koja deluje, koja je edukovala. Oni su korisni idioti Zapada i oni projektuju na našem terenu edukaciju za mlade koji, naravno, bivaju zavedeni, jednim delom zato što veruju u to, drugim delom zato što nisu nacionalno osvešćeni i ne prepoznaju uopšte o čemu se radi. A to je, u suštini, za veliko kajanje kad odrastu, jer će shvatiti do koje mere su bili učesnici i doprinosili izdaji sopstvenog naroda. U trenutku kad taj narod mora da se konsoliduje, kad država mora da se stabilizuje, u trenutku kad imamo neke šanse da projektujemo sebe za budućnost, oni su radili destruktivnu stvar. A dokaz za to je evo i ova Priština sad - naveo je on.

Jeremić je izneo svoje viđenje sastava liste i uloge različitih grupa koje, prema njegovim tvrdnjama, stoje iza nje.

- To je cirkus, ali to i jeste suština ove takozvane studentske liste, odnosno, pravi naziv je "blokaderska lista", jer sada više nema nikakve dileme, s obzirom na to da su i zvanično deo političke borbe u okviru političke arene. Ta lista praktično ima tri celine. Jedna je celina "nekadašnji kadrovi Demokratske stranke", druga celina je taj takozvani nevladin sektor, a treći deo je ono što mene najviše zabrinjava: to je taj deo ljudi iz sistema. Dakle, to su neki profesori, verovatno i ovi koji su osmišljavali jedan ovakav sraman spot koji je napravljen. To su ljudi koji su, na kraju krajeva, primali platu i primaju još uvek od države Srbije, iz budžeta, a sve ono što rade, rade upravo da se ova ista zemlja uruši - izjavio je Jeremić.

Vladan Jeremić, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- I da mi, umesto da danas razgovaramo o nečemu što je itekako važno za Srbiju za godine koje su pred nama, a to je onaj diplomatski, državnički i upozoravajući govor, nastup koji je predsednik Vučić imao na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde nije samo pitanje Kosova i Metohije ponovo vratio u taj međunarodnopravni okvir, već je jednostavno ukazao i na nešto što se tiče još mnogo zemalja, manjih i srednjih, a to je značaj Povelje Ujedinjenih nacija i značaj toga da svet više ne može da funkcioniše tako da zavisi isključivo od volje velikih i snažnih država. To je mnogo važno i tu pokazuje svoju jednu viziju i značaj, zapravo, koliko je Srbija napredovala u ovih 14 godina u toj diplomatskoj misiji. Jer mi smo uspeli od zemlje koja je 2012. bila potpuno beznačajan partner za mnoge velike sile, ne samo u Evropskoj uniji nego i u svetu, da dođemo dotle da, zahvaljujući toj jednoj odgovornoj, državničkoj, mudroj politici "razgovarate sa svima", imamo dokumente o strateškom partnerstvu sa tri najznačajnije političke, vojne i ekonomske sile sveta, a da pritom radimo ono što je najvažnije, a to je da zaštitimo nacionalni interes svojih građana i svoje države - za Kurir televiziju, zaključio je Jeremić.

04:04 Stručnjaci o studentskoj listi, protestima i političkoj borbi za Kurir televiziju: "Ovo je destrukcija rođene države" Izvor: Kurir televizija

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