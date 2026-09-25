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"Vazduh trepti kao da nebo gori. Sprema se oluja"

To je čuvena replika iz isto tako čuvenog filma "Valter brani Sarajevo" sa legendarnim Batom Živojinovićem u glavnoj ulozi.

Replika se decenijama koristi u svakodnevnim razgovorima, i tu nema ništa sporno.

Ali je itekako sporno i poražavajuće kada neko tu rečenicu dovodi u vezu sa onom "Olujom" - zločinačkom akcijom Hrvatske 1995. godine, u kojoj je proterano preko 200.000 Srba, državljana te iste Hrvatske, a oko 2.000 ih je pobijeno ili se vode kao nestali.

I nikom pri zdravom razumu nikad na pamet nije palo da rečenicu "Sprema se oluja" izgovori u tom kontekstu.

Nikom osim novinarki i voditeljki blokladerske N1 Radi Đurić (nekad radila na RTS-u), koja ju je vrišteći od smeha izgovorila u završnom segmentu razgovora sa svojim gostom, glumcem Amarom Mešićem!

- Kako beše, ljudi? Pomozite mi. Vazduh gori... - govori Rada dok ispraća Amara okrećući se ka ekipi snimatelja, koji joj pomažu u tome zajedno s Mešićem.

- Vazduh trepti ko da nebo gori - kažu joj snimatelji i Amar Mešić, a Rada zatim trijumfalno dodaje:

- Sprema se oluja! Eto nama lozinke kad dođem u Hrvatsku! - zaključuje Rada uz smeh, dok Amar Mešić (koji se inače, kao i još neki blokaderi preselio u Zagreb) dogovara "Može", grle se uz još malo smeha, kamera se gasi...

Gasi se i svaka normalna priča o ovome. Jer, kako ovo što se desilo uopšte normalno prepričati bez šoka, besa, knedle u grlu, teških reči koje bi dale tačan ton, kako opisati ovu voditeljku potpuno izopštenu od stvarnosti, od svoje zemlje i svog naroda, svojih komšija koje je "Oluja" proterala iz njihovih domova?!

Šta si rekla, Rado?! Čemu se smeješ, gospođo?! Da li te je bar malo sramota dok gledaš kako postaješ simbol potpunog odsustva empatije i profesionalnog posnuća?

Nije ovo pitanje političke opredeljenosti. Ovo je pitanje osnovnog ljudskog dostojanstva i poštovanja prema hiljadama onih koji su u toj krvavoj "Oluji" - koja je za nju lozinka kad ode u Hrvatsku - izgubili sve. Svoje domove, članove porodice, zavičaj...

Replika iz kultnog filma o borbi protiv fašizma Radi Đurić je postala šala na račun etničkog čišćenja Srba u Hrvatskoj. Pretvoriti tragediju jednog naroda, i to svog naroda u pošalicu i "lozinku za putovanje" je poražavajuće, bezobzirno.

Smeju se Rada i Amar na kraju tog kadra. Čemu? Ubijenoj deci na Petrovačkoj cesti?! Zločinu bez kazne?!

Znamo čemu se ne smeju - sopstvenoj sramoti, jer za nju ne znaju.

A ona će za razliku od smeha trajati večno.