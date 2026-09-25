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Stravične scene nasilja zabeležene su u Kuli, nakon što je jedan od predvodnika blokadera u tom gradu, Zoran Sekeruš, napao sekirom aktiviste Srpske napredne stranke.

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Blokader napao ljude sekirom u Kuli Izvor: Kurir

Sekeruš je sekirom razbijao štandove SNS, a potom je sa istim hladnim oružjem u ruci krenuo da juri ljude, pritom povredivši dve osobe.

Jedna povređena osoba prebačena je u bolnicu na pružanje prve pomoći.

Zoran Sekeruš Ilija Srdanović
Foto: Kurir.rs

Zanimljivo je i da je Sekeruš uslikan sa prvim na tzv. studentskoj listi Ilijom Srdanovićem.

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