Politika
BLOKADER KOJI JE SEKIROM NAPAO LJUDE USLIKAN SA SRDANOVIĆEM! Nove informacije posle monstruoznog napada u Kuli, sa osmehom slušao prvog na blokaderskoj listi
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Stravične scene nasilja zabeležene su u Kuli, nakon što je jedan od predvodnika blokadera u tom gradu, Zoran Sekeruš, napao sekirom aktiviste Srpske napredne stranke.
Sekeruš je sekirom razbijao štandove SNS, a potom je sa istim hladnim oružjem u ruci krenuo da juri ljude, pritom povredivši dve osobe.
Jedna povređena osoba prebačena je u bolnicu na pružanje prve pomoći.
Foto: Kurir.rs
Zanimljivo je i da je Sekeruš uslikan sa prvim na tzv. studentskoj listi Ilijom Srdanovićem.
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