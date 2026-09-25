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Nakon što je doživela potpuni neuspeh tokom pokušaja da svoju političku kampanju proširI preko Drine, Studentska lista je otkazala skup koji je za danas bio zakazan u Banjaluci i zatim saopštila da praktično otakazuje sve predizborne aktivnosti u Republici Srpskoj.

Predstavnici Studentske liste koji su ranije kritikovali i vređali građane iz Republike Srpske koji imaju pravo glasa u Srbiji, govoreći da žele da nam "kroje sudbinu" u Srbiji , organizovali su karavan pod nazivom "Student u svakom selu" koji je trebalo prema njihovim najavama, da obuhvati Bijeljinu, Brčko, Doboj, Banjaluku Trebinje, Višegrad, Bratunac i Zvornik, sa ciljem da na njemu predstave svoj plan.

U Trebinju je predstavnike Studentske liste dočekao mali broj građana , a u Višegradu gde su meštani i prolaznici jasno i glasno pokazali šta misle o blokaderima i njihovim propagandnim letcima naišli su na gnušanje i bes naroda koji ne zaboravlja uvrede i potcenjivanje.

U Brčkom je protiv dvojice organizatora studentskog karavana pokrenut skraćeni prekršajni postupak nakon postavljanja štanda, deljenja materijala i razgovora sa građanima, a policija Brčko distrikta BiH saopštila je da su policijski službenici 23. septembra na Trgu Mladih zabeležili postavljanje štanda, podelu određenih letaka i okupljanje više lica koja nisu dostavila policiji obaveštenje o održavanju mirnog okupljanja.