STUDENTSKA LISTA OTKAZALA AKTIVNOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ! Narod poručio šta misli o onima koji ga vređaju!
- Studentska lista praktično obustavila predizborne aktivnosti u Republici Srpskoj posle slabog odziva i neuspeha kampanje preko Drine
- Karavan 'Student u svakom selu u Trebinju dočekan od malog broja građana, a u Višegradu i Brčkom naišao je na otpor građana
Nakon što je doživela potpuni neuspeh tokom pokušaja da svoju političku kampanju proširI preko Drine, Studentska lista je otkazala skup koji je za danas bio zakazan u Banjaluci i zatim saopštila da praktično otakazuje sve predizborne aktivnosti u Republici Srpskoj.
Predstavnici Studentske liste koji su ranije kritikovali i vređali građane iz Republike Srpske koji imaju pravo glasa u Srbiji, govoreći da žele da nam "kroje sudbinu" u Srbiji , organizovali su karavan pod nazivom "Student u svakom selu" koji je trebalo prema njihovim najavama, da obuhvati Bijeljinu, Brčko, Doboj, Banjaluku Trebinje, Višegrad, Bratunac i Zvornik, sa ciljem da na njemu predstave svoj plan.
U Trebinju je predstavnike Studentske liste dočekao mali broj građana , a u Višegradu gde su meštani i prolaznici jasno i glasno pokazali šta misle o blokaderima i njihovim propagandnim letcima naišli su na gnušanje i bes naroda koji ne zaboravlja uvrede i potcenjivanje.
U Brčkom je protiv dvojice organizatora studentskog karavana pokrenut skraćeni prekršajni postupak nakon postavljanja štanda, deljenja materijala i razgovora sa građanima, a policija Brčko distrikta BiH saopštila je da su policijski službenici 23. septembra na Trgu Mladih zabeležili postavljanje štanda, podelu određenih letaka i okupljanje više lica koja nisu dostavila policiji obaveštenje o održavanju mirnog okupljanja.
Blokaderi su i sami potvrdili da ove njihove aktivnosti u Republici Srpskoj nisu bile prijavljene, što im je običaj već skoro dve godine i ovde u matičnoj Srbiji. Do juče su pojedini kandidati Studentske liste - konkretno, Zlatko Kokanović, vređali glasače iz Srpske koji imaju pravo glasa u Srbiji - a sada, mesec dana pred vanredne izbore, pokušali su da izvedu manevar upravo sa tim glasačima iz RS.