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Televizijska debata na N1 između potpredsednice Srpske napredne stranke Ane Brnabić i rektorke Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjane Nikolić izazvala je brojne reakcije, a ubedljivo je najviše bilo komentara da je predstavnica liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" izašla kao nesumnjivi pobednik sučeljavanja!

Ipak, jedan segment emisije bio je posebno porazan i pokazuje civilizacijsku razliku između blokadera i predstavnika vlasti. Upravo je na to ukazala i Ana Brnabić na Instagramu, podelivši deo rasprave sa rektorkom Nikolić koja je uporno odbijala da se ogradi od rasističkih izjava svojih saboraca sa Studentske liste.

Ana Brnabić je u sinoćnjoj debati oštro reagovala na izjave kandidatkinja sa Studentske liste o navodnim razlikama u fizionomiji između građana koji glasaju za različite političke opcije. Brnabićeva je podsetila i na ranije izjave Sare El Sarag i Ane Mirković, koje su, kako je navela, govorile o tome da se razlike među glasačima mogu prepoznati po fizionomiji.

Mirjana Nikolić Foto: N1

Upravo te izjave je objavila na svom Instagram profilu, uz podsećanje na taj deo dijaloga sa rektorkom Mirjanom Nikolić koja nije našla za shodno da se odredi prema rasističkim i šovinističkim izjavama svojih koleginica! Na kraju je pokušala da pobegne od toga rečenicom: "Ja nisam biolog", čime je napravila još veći skandal.

- Želim i danas, i uvek do kraja sveta i veka, da osudim rečenicu kandidatkinje sa Studentske liste Mirjane Nikolić da samo zbog toga što nije biolog ne može da kaže da li se ljudi koji glasaju za Aleksandra Vučića razlikuju po fizionomiji od ostalih građana. Ovo je nešto što nije stvar politike, već nešto što mnogo dublje govori o tome kakve skandalozne vrednosti zastupaju ti ljudi, koji za sebe govore da su elita - poručila je Ana Brnabić na Instagramu i dodala:

- Fizički izgled i položaj očiju, nosa i usta nikakve veze nema sa političkim opredeljenjem jedne osobe. To što neko glasa ili ne glasa za određenu političku opciju ne čini ga lepšim ili ružnijim, to su odvratne, nacističke teorije i svuda, i za svakog na svetu, osim za Studentsku listu, pripadaju najružnijem i najsramnijem delu istorije čovečanstva. Fašističkim teorijama i razvrstavanju ljudi po fizičkom izgledu ne sme biti mesta u Srbiji! I ne morate biti biolog da biste to znali. Ni pravnik kao Sarah el Sarag. Ni psiholog kao Ana Mirković. Ni rektor, kao Mirjana Nikolić. Treba da budete samo normalno, razumno, svesno ljudsko biće. Tužno, tragično i duboko zabrinjavajuće. I mi se protiv ovoga moramo boriti svaki dan. Ovakve rasne teorije su dovodile do koncentracionih logora, zabrana rađanja, ubijanja - poručila je Ana Brnabić.