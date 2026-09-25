Lider blokadera u Kuli sekirom je napao aktiviste Srpske napredne stranke, uništio štandove i povredio dvoje ljudi. Po ko zna koji put svedoci smo nasilja nad ljudima, jer ne misle isto i jer podržavaju politiku koja nije blokaderska, navela je Jelena Žarić Kovačević, član Predsedništva SNS na svom Instagram profilu.



- Očekujem da nadležni organi reaguju, ali nažalost od blokadera ne očekujem bolje ponašanje. Nervoza je velika, približavaju se izbori, a oni nemaju program o kome bi pričali - samo negativnu kampanju, nasilje i mržnju - dodala je Žarić Kovačević: