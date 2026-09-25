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Lider blokadera u Kuli sekirom je napao aktiviste Srpske napredne stranke, uništio štandove i povredio dvoje ljudi. Po ko zna koji put svedoci smo nasilja nad ljudima, jer ne misle isto i jer podržavaju politiku koja nije blokaderska, navela je Jelena Žarić Kovačević, član Predsedništva SNS na svom Instagram profilu.

- Očekujem da nadležni organi reaguju, ali nažalost od blokadera ne očekujem bolje ponašanje. Nervoza je velika, približavaju se izbori, a oni nemaju program o kome bi pričali - samo negativnu kampanju, nasilje i mržnju - dodala je Žarić Kovačević:

- I ovoga puta aktivisti će biti uzdignute glave, jer znaju da podržavaju pravu opciju, bore se za bolju Srbiju i sutra će se vratiti sa drugim štandovima da pokažu da su drugačiji - vaspitani i politički korektni. Do pobede 25. oktobra - lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

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