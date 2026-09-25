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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kratko se obratio na svom Instagram nalogu.

- Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju.

- Čuvamo svoja tradicionalna prijateljstva, ali gradimo bolje odnose i sa onima sa kojima smo u prošlosti bili u sukobu. Sloboda i nezavisnost u donošenju odluka za Srbiju su najviše vrednosti i zato ćemo uvek voditi računa o sopstvenim interesima, razgovarajući sa svima i ne zatvarajući vrata onima sa kojima se ne slažemo.

Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića Generalnoj skupštini UN 23. septembra 2026. godine

- Uvaženi predsedniče Generalne skupštine, Gospodine generalni sekretaru, Ekselencije, Dame i gospodo, tema ovogodišnjeg zasedanja, „Obnova poverenja, upravljanje transformacijom: Ujedinjene nacije koje donose rezultate za sve“, delimično dobro opisuje trenutak u kojem se nalazimo.

- Saglasan sam da treba da obnovimo poverenje u Ujedinjene nacije, ali nisam siguran u kojoj meri možemo upravljati transformacijom koja se već dogodila. Međunarodni sistem kakav smo poznavali je srušen. Ne postoji. Danas smo svedoci rađanja novog poretka, koji je orijentisan oko dva glavna centra moći, uz postojanje sve većeg broja snažnih regionalnih aktera, koji raspolažu značajnom političkom, ekonomskom, vojnom i tehnološkom moći i nastoje da samostalno utiču na oblikovanje svog okruženja i širih globalnih procesa. Ulazimo, dakle, u period složenije i manje predvidljive raspodele moći, u kojem je opasnost od potencijalnih sukoba veća nego što je bila decenijama.

- Pri tome, nije reč samo o klasičnim oružanim sukobima između država. Sukobi se sve češće vode ekonomskim pritiscima, tehnološkim ograničenjima, borbom za resurse i tržišta, sajber-napadima, dezinformacijama i pokušajima uticaja na druga društva. Sve izraženije su i kulturološke i identitetske podele, koje se politički instrumentalizuju i dodatno produbljuju nepoverenje među narodima. Granica između mira i sukoba postaje sve manje jasna, dok posledice konfrontacije velikih i regionalnih sila sve brže pogađaju i one države koje u njoj neposredno ne učestvuju - kazao je Vučić.