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Iako su nam danima prodavali maglu, obećavajući da će na listu stavljati isključivo „umne glave“ i ljude koji nikada nisu imali političkih ambicija niti su deo državnog sistema, istina je konačno isplivala na videlo!

Bivša simpatizerka LDP-a, Marija Vulović iz Čajetine, aktivna u blokiranju škola i obustavi nastave, iako je po zanimanju prosvetna radnica koja redovno prima platu za svoj „nerad“ i ulični aktivizam.

Ova nastavnica književnosti, aktivna je i kod lažnih ekologa u inicijativi „Da ne dišemo Duboko“ zajedno sa kolegom Brankom Nikolićem iz Tehničke škole u Užicu.

Marija Vulović
Objava Marije Vulović o predsedniku Crne Gore Foto: Printscreen

Takođe, Vulović je tokom septembra bila učesnik poetske manifestacije „Ratkovićeve večeri“ u Bijelom Polju, gde je tražila političku podršku za svoj „aktivizam“ u Srbiji, od Jakova Milatovića, predsednika Crne Gore i od nekoliko crnogorskih ministara. Dok se srpski narod u Crnoj Gori suočava sa pritiscima, Vulovićka fascinirana Milatovićem navodi da je on pravi predsednik „koji ne preti uništenjem celom svetu“ aludirajući na predsednika Srbije.

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Potvrda da je Marija Vulović bila jedan od učesnika Ratkovićevih večeri Foto: Printscreen

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Marija Vulović bila je učesnica na "Ratkovićevim večerima" u Bijelom Polju septembar 2026 Foto: Printscreen

Sudeći prema njenim objavama na društvenim mrežama, zanimljivo je da je Vulović bila zadovoljna sa svim u zemlji do 2024. godine, a da su nakon toga proradile lične frustracije, „ženska sujeta“ i više „zakasnela reakcija“ jer se njena rođena sestra bolje snašla u Nemačkoj od nje koja je ostala u Čajetini.

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Foto: Printscreen

Jasno je svima da nju ne zanima mnogo ekologija niti stanje deponija, već veća plata i neostvarene političke ambicije koje sada preko Crne Gore pokušava da ostvari u Srbiji?

Zato je sada glavna na protestima i blokadama od Užica, Čačka do Beograda. Na jednom takvom protestu pod nazivom „Ti, ja i Slavija“ u Beogradu, maja ove godine, „učinilo“ joj se da u publici ima ni manje ni više nego milion ljudi. A čitav Beograd po poslednjem popisu i zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku ima blizu milion i sedamsto hiljada stanovnika.

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Foto: Printscreen

Površina trga Slavije i obližnjih ulica ni u ludilu ne bi mogla da primi milion ljudi, pa su blokaderi očigledno pribegli taktici - verbalne manipulacije i svog odokativnog „tačkastog softvera“. Politička kratkovidost, crnogorski uticaj ili klasična manipulacija, u slučaju Marije Vulović, ne bi nas čudilo da je u pitanju i jedno i drugo i treće!

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