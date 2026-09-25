KO JE MARIJA VULOVIĆ IZ ČAJETINE? Bivša LDP-ovka a sada fascinirana Jakovom Milatovićem
Iako su nam danima prodavali maglu, obećavajući da će na listu stavljati isključivo „umne glave“ i ljude koji nikada nisu imali političkih ambicija niti su deo državnog sistema, istina je konačno isplivala na videlo!
Bivša simpatizerka LDP-a, Marija Vulović iz Čajetine, aktivna u blokiranju škola i obustavi nastave, iako je po zanimanju prosvetna radnica koja redovno prima platu za svoj „nerad“ i ulični aktivizam.
Ova nastavnica književnosti, aktivna je i kod lažnih ekologa u inicijativi „Da ne dišemo Duboko“ zajedno sa kolegom Brankom Nikolićem iz Tehničke škole u Užicu.
Takođe, Vulović je tokom septembra bila učesnik poetske manifestacije „Ratkovićeve večeri“ u Bijelom Polju, gde je tražila političku podršku za svoj „aktivizam“ u Srbiji, od Jakova Milatovića, predsednika Crne Gore i od nekoliko crnogorskih ministara. Dok se srpski narod u Crnoj Gori suočava sa pritiscima, Vulovićka fascinirana Milatovićem navodi da je on pravi predsednik „koji ne preti uništenjem celom svetu“ aludirajući na predsednika Srbije.
Sudeći prema njenim objavama na društvenim mrežama, zanimljivo je da je Vulović bila zadovoljna sa svim u zemlji do 2024. godine, a da su nakon toga proradile lične frustracije, „ženska sujeta“ i više „zakasnela reakcija“ jer se njena rođena sestra bolje snašla u Nemačkoj od nje koja je ostala u Čajetini.
Jasno je svima da nju ne zanima mnogo ekologija niti stanje deponija, već veća plata i neostvarene političke ambicije koje sada preko Crne Gore pokušava da ostvari u Srbiji?
Zato je sada glavna na protestima i blokadama od Užica, Čačka do Beograda. Na jednom takvom protestu pod nazivom „Ti, ja i Slavija“ u Beogradu, maja ove godine, „učinilo“ joj se da u publici ima ni manje ni više nego milion ljudi. A čitav Beograd po poslednjem popisu i zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku ima blizu milion i sedamsto hiljada stanovnika.
Površina trga Slavije i obližnjih ulica ni u ludilu ne bi mogla da primi milion ljudi, pa su blokaderi očigledno pribegli taktici - verbalne manipulacije i svog odokativnog „tačkastog softvera“. Politička kratkovidost, crnogorski uticaj ili klasična manipulacija, u slučaju Marije Vulović, ne bi nas čudilo da je u pitanju i jedno i drugo i treće!