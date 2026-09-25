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Iako su nam danima prodavali maglu, obećavajući da će na listu stavljati isključivo „umne glave“ i ljude koji nikada nisu imali političkih ambicija niti su deo državnog sistema, istina je konačno isplivala na videlo!

Bivša simpatizerka LDP-a, Marija Vulović iz Čajetine, aktivna u blokiranju škola i obustavi nastave, iako je po zanimanju prosvetna radnica koja redovno prima platu za svoj „nerad“ i ulični aktivizam.

Ova nastavnica književnosti, aktivna je i kod lažnih ekologa u inicijativi „Da ne dišemo Duboko“ zajedno sa kolegom Brankom Nikolićem iz Tehničke škole u Užicu.

Objava Marije Vulović o predsedniku Crne Gore Foto: Printscreen

Takođe, Vulović je tokom septembra bila učesnik poetske manifestacije „Ratkovićeve večeri“ u Bijelom Polju, gde je tražila političku podršku za svoj „aktivizam“ u Srbiji, od Jakova Milatovića, predsednika Crne Gore i od nekoliko crnogorskih ministara. Dok se srpski narod u Crnoj Gori suočava sa pritiscima, Vulovićka fascinirana Milatovićem navodi da je on pravi predsednik „koji ne preti uništenjem celom svetu“ aludirajući na predsednika Srbije.

Potvrda da je Marija Vulović bila jedan od učesnika Ratkovićevih večeri Foto: Printscreen

Marija Vulović bila je učesnica na "Ratkovićevim večerima" u Bijelom Polju septembar 2026 Foto: Printscreen

Sudeći prema njenim objavama na društvenim mrežama, zanimljivo je da je Vulović bila zadovoljna sa svim u zemlji do 2024. godine, a da su nakon toga proradile lične frustracije, „ženska sujeta“ i više „zakasnela reakcija“ jer se njena rođena sestra bolje snašla u Nemačkoj od nje koja je ostala u Čajetini.

Foto: Printscreen

Jasno je svima da nju ne zanima mnogo ekologija niti stanje deponija, već veća plata i neostvarene političke ambicije koje sada preko Crne Gore pokušava da ostvari u Srbiji?

Zato je sada glavna na protestima i blokadama od Užica, Čačka do Beograda. Na jednom takvom protestu pod nazivom „Ti, ja i Slavija“ u Beogradu, maja ove godine, „učinilo“ joj se da u publici ima ni manje ni više nego milion ljudi. A čitav Beograd po poslednjem popisu i zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku ima blizu milion i sedamsto hiljada stanovnika.

Foto: Printscreen