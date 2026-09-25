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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić prisustvovao je danas u Nastavnom centru "Mitrovo Polje“ na Goču ceremoniji obeležavanja desetogodišnjice specijalističke obuke "Postupanje policijskih službenika na otkrivanju i deaktiviranju ilegalnih laboratorija za proizvodnju psihoaktivnih supstanci i prekursora“.

Ministar Dačić je poručio da je Nastavni centar "Mitrovo Polje" objekat koji danas predstavlja značajan bezbednosni resurs Republike Srbije, kao i da je jedan od tehnološki najrazvijenijih centara za specijalističke obuke ove vrste.

- Kao potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, sa ponosom ističem da je ovaj centar rezultat uspešne institucionalne sinergije. U koordinaciji Vlade, pravosudnih organa i Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, uspeli smo da opremu zaplenjenu od kriminalnih grupa preusmerimo u sistem edukacije - rekao je Dačić, precizirajući da sa 26 specijalizovanih prostorija i podzemnih bunkera, ovaj kompleks nudi izuzetno realističan ambijent za obuku policijskih službenika u deaktiviranju ilegalnih laboratorija i suzbijanju trgovine narkoticima.

1/10 Vidi galeriju Policajci u "Mitrovom Polju" uče kako da otkriju ilegalne laboratorije Foto: Kurir

Istakao je da je ovaj projekat primer uspešne međunarodne saradnje i tom prilikom uputio posebnu zahvalnost partnerima iz Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država na izuzetnoj tehničkoj i donatorskoj podršci.

- Činjenica da su od 2015. godine do danas kroz ovaj centar prošli policijski službenici iz gotovo svih zemalja Evrope i regiona, na najbolji način potvrđuje da je Srbija prepoznata kao mesto značajnog znanja i stručnosti u ovoj oblasti. Naš nastavni program je dobio visoke ocene relevantnih međunarodnih agencija i organizacija - poput DEA, Evropola i Ujedinjenih nacija - i postao deo šireg sistema međunarodne policijske edukacije i saradnje, uključujući i CEPOL - poručio je ministar Dačić i dodao da su kroz integrisani multidisciplinarni pristup unapređene i standardizovane operativne procedure za više od deset različitih jedinica policije, pri čemu je bezbednost policije na terenu na prvom mestu.

Kako je naglasio ministar, vrhunska opremljenost prostorija, napredna metodologija i jedinstveno iskustvo instruktora Nacionalnog tima za ilegalne laboratorije, svojim kvalitetom i rezultatima doprinose pozicioniranju Ministarstva unutrašnjih poslova i Republike Srbije kao važnog regionalnog partnera u globalnoj, beskompromisnoj borbi protiv organizovanog kriminaliteta.

- Naravno, to sve utiče i na pozicioniranje Uprave kriminalističke policije i svih vaših službi i osposobljenosti za edukaciju mnogih ljudi iz zemalja van granica naše zemlje - rekao je Dačić, podsetivši i da su mnoge zemlje izražavale interesovanje da dođu na obuku u ovaj centar kada je on bio ministar spoljnih poslova.

Takođe, ministar Dačić je poručio i da Vlada Republike Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaju trajno posvećeni jačanju međunarodnih partnerstava, unapređenju bezbednosnih standarda i očuvanju zajedničke stabilnosti.

Ivica Dačić i Marko Kričak Foto: Kurir

Načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak poručio je da policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga i Nacionalnog tima za ilegalne laboratorije u okviru Nastavnog centra „Mitrovo Polje“ sprovode domaće i međunarodne specijalističke obuke, u kojima je glavni operativni fokus suzbijanje kriminala narkotika, lociranje, bezbedno deaktiviranje i procesuiranje ilegalnih laboratorija za proizvodnju psihoaktivnih supstanci i prekursora.

- Trening centar se sastoji od 26 potpuno opremljenih prostorija, uključujući i osam podzemnih bunkera, koji verodostojno simuliraju realne uslove na terenu. Sve prostorije su opremljene autentičnim laboratorijskim uređajima i instalacijama preusmerenim iz zaplenjenih kriminalnih izvora - poručio je načelnik Kričak, dodavši da je od 2015. godine do danas, uspešno obučeno 35 klasa pripadnika MUP-a Srbije, kao i veliki broj policijskih službenika iz gotovo svih zemalja Evropske unije i regiona.

Ovom prilikom ministru Dačiću uručena je specijalna plaketa u znak zahvalnosti za izuzetnu saradnju i doprinos unapređenju rada.

05:10 Ivica Dačić Mitrovo polje Izvor: Kurir