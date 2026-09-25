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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je imao dobre razgovore za Srbiju u Njujorku sa predstavnicima najvažnijih zemalja, kao i da je posebno zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima.

Obraćanje predsednika Republike Srbije na 81. zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku izazvalo je veliko interesovanje domaćih, regionalnih i pojedinih svetskih medija. Posebnu pažnju privukle su poruke koje je u govoru uputio Hrvatskoj, kao i stavovi o odnosima i prilikama u regionu.

1/12 Vidi galeriju Aleksandar Vučić pred Generalnom skupštinom UN Foto: RTS, Videoplus

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali govor našeg predsednika koji je odjeknuo svetom bili su Iva Štrljić, odbornica SNS, Aleksandra Stanisavljević, politički analitičar, Dragoljub Kojčić, politički filozof i Novak Došen, iz Unije mladih SNS.

Vučić u Njujorku

Kada smo svi slušali govor predsednika Vučića, glavni strah u javnosti jeste to da se neko iz redova blokadera nađe na pozornici koja predstavlja generalni stav Srbije. Kojčić je u studiju Kurir televizije izneo mišljenje oko toga.

- Kada god ih zamislim na državnom odgovornom mestu, ja se uplašim. Sećam se na Slaviji kada je bio skup, Đokić nije umeo ni da pročita ono što su mu napisali na parčetu papira. Građani su ponosni jer je predsednik Vučić predstavio našu opštu volju na pravi način - započeo je Kojčić.

Došen se nadovezao, pa rekao da smo videli diplomatske aktivnosti blokadera u proteklih godinu i po dana.

06:37 "DOŽIVLJAMO NAPADE ZBOG POLITIČKOG OPREDELJENJA" Iva i Aleksandra otkrile: Evo ko i šta nam sve piše od blokadera Izvor: Kurir televizija

- Kada su pedalirali u EU i zatražili sanckije prema građanima Republike Srbije. Oni su otvoreno i javno tražili od Picule da lobira u EU kako bi stopirao kredite koji su namenjeni za našu infrastrukturu, puteve i bolnice. Nisu dobrodošli ni u Republiku Srpsku jer su vređali tamošnji narod, govoreći im da su genocidni.

Ja, kao mladi patriota, veoma sam ponosan na govor predsednika Vučića u Njujorku. Ovo je istorijski govor, mi kao teritorijalno mala država smo se izborili da se čuje naš glas u svetu i da instistiramo na jačanju međunarodnog prava. Imamo dobre odnose sa Amerikom, Kinom i Rusijom. Niko nije osudio govor našeg predsednika, već su mu i čestitali. Nije ovo govor radi govora, već borba za nove investicije i radna mesta. Ovo je bio državnički, a ne stranački govor - rekao je Došen.

Izbori 25. oktobra

Najnovija vest jeste da je blokader Zoran Sekeruš iz Kule sekirom napao pripadnike Srpske napredne stranke, pa je Aleksandra Stanisavljević za Kurir iznela:

00:27 Blokader napao ljude sekirom u Kuli Izvor: Kurir

- Ovakvo ponašanje ljudi je predupređeno atmosferom nasilja i konstantnog vređanja. Ovakvih stvari će da bude sve više pred izbore. U ovakvoj situaciji, ljudima je najpotrebniji mir. Studentska lista je toliko ubeđena u svoju pobedu, da posle izbora možemo od njih da očekujemo zaista svašta - rekla je Stanisavljević.

U poslednje vreme, Iva Štrljić je na meti vređanja i napada jer je podržala listu Ujedinjena Srbija.

- Nije to samo proteklih dana, već otkad sam u političkom svetu, od prvog trenutka doživljavam neprijatnosti zbog mog opredeljenja. Međutim, to ne može da utiče na ljubav prema predsedniku i njegovom načinu razmišljanja. Govor iz Njujorka govori da je naš predsednik hrabar čovek, a upravo hrabrost najviše o nama govori. Izuzetno je obrazovan i na to bi trebalo da budemo ponosni - rekla je Štrljić.

Aleksandra Stanisavljević se nadovezala na pretnje, vređanja i nasilje blokadera, pa je rekla da su njoj nepristojne poruke slale čak i starije žene.

- Došli smo u situaciju da u Kuli idu zaista u fizičke obračune. Pisali su nam svašta, to su otvorni profili, a ne pišu samo muškarci, već žene i to starije. Jednoj sam odgovorila, u tim godinama sebe zamišljam kao baku, koja čuva decu, a ne da komentarišem nekoga ko podržava političku opciju koja je u ovom trenutku najispravnija. Konačno imamo predsednika koji se ne stidi naših nacionalnih interesa i ispred svega stavlja Srbiju - rekla je Stanisavljević.

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Kurir.rs

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