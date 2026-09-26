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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je pred Generalnom skupštinom UN u Njujorku da Srbiju u svom okruženju gleda ponovo uzdizanje nacizma posebno u Hrvatskoj, a kasnije izjavio da Hrvatska želi da dominira na Zapadnom Blakanu, odnosno da ima "šapu" na Blakanu, kao i da se ljute što to ne mogu.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pred Generalnom skupštinom UN u Njujorku da je za Srbiju najteže kada u svom okruženju gleda ponovo uzdizanje nacizma, posebno, kako je dodao, u Hrvatskoj.

Aleksandar Vučić za govornicom UN Foto: Frank Franklin II/AP

- Nama u Srbiji najteže je kada u našem okruženju gledamo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestalu društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas. Srpski narod kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke ne može da prihvati povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznim koncentracionim kampovima poput Jasenovca. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih, za srpski narod i Srbiju potpuno su neprihvatljive - kazao je Vučić i kasnije dodao:

S obzirom na sve radikalnije poruke iz Hrvatske, gde se zločinčka akcija "Oluja" slavi kao najveći praznik, hrvatski ministri žale što nisu učestvovali u njoj lično, pa se s vremena na vreme ponovo čuje pretnja novim proterivanjem i ubistvom srpskog življa, srpski rafali zamalo dovode do pada hrvatske Vlade, a koncerti Tompsona, na čijoj generalnoj probi se pojavio i hrvatski premijer Andrej Plenković sa decom, predstavljaju maltene državni praznik, pitali smo sagovornike koliku bi opasnost predstavljalo po Srbiju, ali i ceo region da Hrvatska zaista stavi "šapu" na Blakan dok sama tone u mrak nacizma.

Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona kaže za Kurir da je predsednik Vučić kazao apsolutno istinu i da proces rehabilitacije ustaštva u Hrvatskoj traje već 35 godina.

Miodrag Linta Foto: Kurir Televizija

- Faktički od dolaska Franje Tuđmana na vlast u Hrvatskoj se nekažnjeno veliča ustaška ideologija, zlikovci tog vremena, slobodno se koriste ustaški pozdravi i simboli. U Hrvatskoj se negira svaki genocid nad srpskim narodom, koncentracioni logori smrti i dečki logori! To je zemlja koja je duboko zarobljena u svojoj genocidnoj zločinačkoj prošlosti. Ako bi zemlja gde se ne poštuju temeljnje vrednosti današnjeg sveta, ljudska prava pokušala da dominira na Balkanu to bi bila izuzetno loša poruka celom svetu. U Evropi i dalje često dominira politika dvostrukih standarda jer često glasno ćuti i toleriše masovne pojave fašizacije u Hrvatskoj. Ta zemlja postaje faktor nestabilnosti na Balkanu, a ne faktor stabilnosti. Oni se nikada nisu odrekli svog ustaškog starteškog cilja, a to je Velika Hrvatska do Drine, pri čemu je svima jasno: Zagreb ne može da sakrije svoju mržnju prema Srbiji i srpskom narodu, a zvanična vlast vodi neprijateljsku politiku prema Srbiji - govori Linta.

Vučić: Svaki put kad pomisle da imaju priliku da unize Srbiju, to će da urade

- Ne smeta im za Dom spremni, vole da to pevaju i urliču, ali im smeta kad neko kaže da je to nacistički pozdrav, pa šta je, partizanski? To su bili najgori nacisti, najmonSstruozniji, pročitajte knjigu stalnog predstavnika Nemačke u Zagrebu. Svaki put kad pomisle da imaju priliku da unize Srbiju, to će da urade. Srbija želi prijateljstvo sa svim zemljama na Zapadnom Balkanu, ali Hrvati imaju želju da budu dominantna sila na Balkanu, žele da imaju svoju šapu. To mogu ako je Srbija pod Tadićem, kad je velika nezaposlenost. Kad Srbija napreduje, kad je jača i snažnija, takvu dominaciju ne mogu da postignu. Sad se neko duri, ali mi želimo prijateljstvo sa njima, ali avaj, nisu spremni na to. Naviknuti da se naši predsednici hvale kako slušaju Severinu i da im to kažu da se ne bi naljutili, da im ne pomenu Oluju i Jasenovac. Ne ljutite se, nije mi Severina važnija od Oluje i Jasenovca - kazao je Vučić.

Istoričar Srđan Graovac kaže da bi ostvarenje hrvatskih želja zapravo značilo Srbiju koja je potčinjena hrvatskim interesima, ali da se to ne može desiti jer je Srbija sada mnogo ekonomski, vojno i politički snažnija.

Srđan Graovac Foto: Kurir televzija



- Hrvatska svakako ima želju da igra ključnu ulogu na Balkanu ali i šire, ali ne treba zaboraviti da se od osamostaljivanja Hrvatska politička elita usmeravala ka Centralnoj Evropi i grozila se Balkana od kojeg je htela da pobegne. Međutim, njihova uloga u Evropi je minorna, pa su se ponovo okrenuli Balkanu i sada žele da iskoriste svoje člantsvo u NATO i u EU kako bi se nametnuli i postali zemlja koja odlučuje o svemu. Zapravo, oni žele da postignu pa da budu ključna zemlja na koju će se oslanjati Berlin - govori Graovac.

On dodaje da Hrvatska svoj plan neće moći da realizuje!

- Srbija je pod vođstvom predsednika Vučića ekonomski, politički i vojno osnažena i već je daleko nadmašila uticaj Hrvatske u regionu. To rađa frustracije u Zagrebu, koje se ogledaju u njihovim brojnim napadima i na Srbiju i lično na predsednika Srbije, ali i kroz podršku koju daju blokaderskom pokretu, a sve to rade nadajući se da će upravo blokaderi destabilizovati Srbiju iznutra i time je oslabiti kako bi se Srbija podčinila Hrvatskoj ali se to neće dogoditi - zaključuje Srđan Graovac!