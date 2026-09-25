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Nova serija uvreda stiže od strane blokadera, ovog puta čak i putem zvaničnog profila Poljoprivrednog fakulteta, gde je objavljena poruka - "Na našoj listi doktori, na drugoj samo pacijenti".

Tu se, međutim, nije stalo. U komentarima i objavama njihovih pristalica usledile su nove uvrede, pa se moglo pročitati i da na studentskoj listi ima veterinara, dok na drugoj listi navodno ima "stoke".

Foto: Printscreen X

Teško je onda očekivati da isti ti akteri kasnije peru ruke i pitaju se "A kada smo mi to rekli?". Sve je javno, sve je zapisano, a uvrede dolaze od onih koji se predstavljaju kao nosioci nove političke kulture.

Umesto ozbiljne debate o programima, planovima i konkretnim rešenjima sledi retorika vređanja, omalovažavanja i podela. Pukli u debati, pa sada hoće da se vrate na teren gde su najbolji - teren mržnje i toksičnih uvreda.