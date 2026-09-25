LAŽI BLOKADERA RUŠE SE KAO KULA OD KARATA! Mirjana Nikolić slagala i nije trepnula, Ana Brnabić je razmontirala - OVO JE DOKAZ (VIDEO)
Blokaderi ne prezaju od laži, i to je dobro poznato, ali njihove laži postaju beskrupulozne. Lažu i ne trepnu, čak i ono što je lako proverljivo. Svaka laž im se u tren oka ruši kao kula od karata. Ponašaju se kao da ne postoji internet i snimci koji nedvosmisleno dokazuju da lažu.
Poslednji primer u nizu tih laži izrekla je Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu, tokom debate sa Anom Brnabić u četvrtak na televiziji N1.
Kada je Ana Brnabić, govoreći o višegodišnjoj kriminalizaciji i dehumanizaciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića od strane blokadera, podsetila da su ga nazvali "produktom zmijskog gnezda", Mirjana Nikolić je rekla da to nije tačno.
Dokaz postoji! Kako je i sama Ana Brnabić objasnila, to je izgovorio novinar Ljubodrag Stojadinović u dokumentarnom filmu "Vladalac", emitovanom na N1.
Kampanja dehumanizacije Aleksandra Vučića sa krajnjom tačkom prikazivanja čoveka bez lica u "studentskim" spotovima je brutalna, ali bi, shodno dosadašnjem modelu ponašanja, blokaderi mogli da kažu da nisu oni pravili spotove Aleksandra Vučića bez lica i onaj monstruozni uredak na kome se aludira na silovanje u zatvoru.