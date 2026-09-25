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Voditeljka televizije N1 Tatjana Aleksić, osim što je tokom debate između Ane Brnabić i Mirjane Nikolić nastupila kao predstavnica tzv. studentske liste, sve vreme se ponašala nepristojno i neprikladno.

Njeni pokreti tela i mimika apsolutno nisu primereni voditeljki, a na kraju je čak otela papir iz ruke Ani Brnabić, što je bez dileme prvi put u istoriji televizije da je neko uradio. Tom prilikom, dok se protezala kako bi dohvatila papir, umalo nije pala sa stolice.

Do toga je došlo kada je Brnabić otvorila pitanje ranije objave Ilije Srdanovića, nosioca tzv. studentske liste, i zatražila od Mirjane Nikolić da se o njoj izjasni. Voditeljka je tada rekla da to nije tema debate, dok je Brnabić insistirala da jeste.

"Dajte mi to, molim vas", rekla je Aleksić, nakon čega je posegnula za papirom koji je Brnabić držala. 

Voditeljka se potom snažno naginje preko stola, uzima papir, a zatim se jedva nekako vraća na mesto. 

Brnabić ju je potom upitala zbog čega joj je dokument uzela i da li je to učinila kako ne bi mogla da ga pokaže gledaocima.

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