Slušaj vest

Produkt mržnje. Zastrašujući čin ekstremizma. Nešto što ne želimo da se dešava u našem društvu, ali desilo se. Nasred ulice usred bela dana čovek star 56 godina, sekirom je napao aktiviste SNS jutros u centru Kule.

Razbijao je štandove i s leđa sekirom napao ljude, povredio je dvoje aktivista SNS. Nakon toga se odvezao svojim autom, ali je uhapšen.

Reč je o vođi blokadera u Kuli Zoranu Sekerušu.

00:27 Blokader napao ljude sekirom u Kuli Izvor: Kurir

Gosti "Usijanja" koji su analizirali pozadinu ovog ekstremizma bili su Uglješa Mrdić, član Predsedništva SNS, Dejan Bulatović, član Srpske napredne stranke, i Rajko Petrović, politikolog.

Bulatović je ocenio nasilje kao izuzetno uznemirujuć događaj i nada se da će nadležni organi najenergičnije reagovati na počinioca.

- Ovo jeste proizvod njihove politike, ako se tako može nazvati, ali smo ih identifikovali kao teroriste jer teroristi ovako nešto rade. Palili su prostorije SNS, a sada jurišaju na žene, tamo je bilo žena gde su izlomili štand sa sekirom. Dolazim iz Šida, tamo smo čitali da su to radile ustaške horde kada su pravili NDH i ušli u Šid. Prvo su odsekli ruke Savi Šumanoviću, zaista neverovatna priča, pa su ga streljali u Sremskoj Mitrovici. Jurišali su sekirala i napadali žene. Sada nam se to dešava u Srbiji, u miru koji je čuvao i stvorio Aleksandar Vučić. Doživeli smo čoveka koji izvadi sekiru i juriša na mlade ljude i žene. To je u skladu sa proustaškom ideologijom - započeo je Bulatović.

04:16 ČOVEK SA SEKIROM NAPAO LJUDE U KULI! Stručnjaci izneli detaljnu analizu: Evo šta je pozadina ekstremizma usred bela dana Izvor: Kurir televizija

Mrdić je skrenuo pažnju da se blokaderi nisu ogradili od ovog incidenta jer je očigledno reč o njihovom saborcu.

- Ovo je samo jedan u nizu njihovih napada od protekle godine. Setimo se sramnih napada kada su upadali u prostorije SNS i zapalili nekoliko objekata. Pokušali su ubistva, ali su i spremali terorističke aktivnosti. Setimo se hapšenja u Novom Sadu zbog organizacija terorističkih aktivnosti. Jasno je ovde reč o politici i ljudi koji podržavaju Studentsku listu, podržavaju nasilje - rekao je Mrdić, pa dodao:

- Reč je o njihovom saborcu i istomišljeniku, pa su lideri tzv. Studentske liste morali da se ograde od postupka ovog nasilnika i da pozovu institucije da reaguju. Ne kažem da su svi takvi, ali dobar deo njih je organizovao blokade koji su trajali godinu i po dana. Svedoci smo stotinu primera gde je 15-ak ljudi blokiralo raskrsnice i ljudi koji nemaju veze sa politikom su bili uznemireni.

Petrović govori da je sa političke tačke gledišta ovo neshvatljivo i nerazumljivo jer imamo ovakav oblik političkog ponašanja i da ovo jeste vid ekstremnog političkog ponašanja sa jasnim ciljevima.

- Napadnute osobi nisu bili pekari, mlekari ili apotekari, već za štandom određene političke partije. Neko je pomislio da može da izazove incident jer se ne slaže sa programom te stranke. Plašim se da je konkretna osoba to pomislila zbog klime koja se stvarala u proteklih godinu i po dana u delu našeg društva da je moguće kršiti zakon i ustav bez sankcija, već da ćete dobiti pohvale od određenih medija i grupa, pa čak i stranog faktora. Naša država ne snosni odgovornost za ovakve incidente jer je naša država tokom meseci unazad pozivala sve relevantne aktere ka dijalogu i pronalaženju rešenja u državi. Prema tome, ovo jeste individualni čin, a voleo bih kao građanin da čujem osudu od strane aktera koji na maliciozan način govore o SNS. Tako bismo znali da je reč o individualnom incidentu - rekao je Petrović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: