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Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost SAD Majkl Flin istakao je, u intervjuu za Euronews Srbija, da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sjajan i čovek i odličan lider.

Flin je istakao da je Srbija zemlja sa najbržim rastom ekonomije u Evropi.

"To znači da je Srbija i jedna od najbrže rastućih ekonomija sveta i to je nešto što ne možete osporiti", rekao je on.

Govoreći o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Flin ga je ocenio kao odličnog lidera, te istakao da kongresmeni, umesto što zatvaraju put za dijalog, treba da načine da on funkcioniše.

"Imate sjajnog lidera, Vučića. Predsednik Vučić je dobar tip i veliki mislilac. Ja sad govorim kao Amerikanac. Treba da ga iskoristimo. Ti kongresmeni zatvaraju put za dijalog. Treba da iskoristimo te mehanizme. Da sednemo za sto i da budemo sudije, ali i da dijalog funkcioniše", navodi Flin.

Dodao je da bi, umesto izolacije, trebalo koristiti postojeće kanale komunikacije. Flin je rekao i da bi Srbija mogla da bude kanal komunikacije.

"Sjedinjene Države bi trebalo da razmisle o tome da iskoriste rukovodstvo Srbije kao jedan kanal komunikacije, kao vrlo dinamičan kanal komunikacije sa odličnim odnosima sa svima", rekao je.

Ocenio je i da je njegov utisak o predsedniku Srbije pozitivan.

"Takođe, želim da istaknem da sve što sam video, kada je reč o predsedniku Srbije, je vrlo pozitivno. On je pozitivan čovek, gleda u budućnost i razmišlja o budućnosti. Svi ostali u regionu govore o prošlosti. Što se tiče Kongresmena, ja mislim da oni ne razmišljaju široko”, rekao je.