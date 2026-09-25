Slušaj vest

Američki influenser Džoi Manarino, koji ima blizu 700.000 folovera na Instagramu, nedavno je boravio u Srbiji, a utiske iz naše zemlje podelio je sa svojim pratiocima, posebno izdvojivši politički kurs Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, ali i njegov govor u Ujedinjenim nacijama.

Foto: Printscreen/Instagram

- Nedavno sam se vratio iz Srbije i mogu vam reći - Srbija kapira stvari. To je jedna od retkih zemalja u kojima woke ludilo nije preuzelo sve, niti je došlo do ovog ludila sa migracijama. Njihova ekonomija zapravo raste, ne propada. A to je zato što imaju sjajnog predsednika. Pogledajte Vučića kako je pre neki dan govorio u UN, rekao je Manarino.

Potom je pustio deo govora Aleksandra Vučića iz Ujedinjenih nacija, u kojem je predsednik Srbije govorio o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i administracijom Donalda Trampa.

"Upravo zato Srbija podržava poteze administracije predsednika Donalda Trampa i u njegovom radu vidi priliku za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovorniji odnos prema Srbiji kao bliskom američkom savezniku iz oba svetska rata", rekao je Vučić.

Manarino je nakon toga posebno komentarisao Vučićev odnos prema Trampu, navodeći da mu se dopada način na koji predsednik Srbije govori o američkoj administraciji.

- Zamislite to, predsednika koji zapravo hvali predsednika Trampa, umesto da izađe pred Evropu i drži predavanja o tome kako je on mnogo bolji i moralno superiorniji. Sviđa mi se ovaj Vučić. On je stvarno pristojan čovek, rekao je američki influenser.

On je dodao da Vučića vidi kao drugačijeg od pojedinih evropskih lidera, posebno zbog njegovog odnosa prema Trampu i poruka koje šalje o zapadnoj civilizaciji.