Oni su predali 10.200 overenih potpisa za listu pod nazivom “Ćale, ovo je za tebe - Petar Đurić - Premijer Srbije”, čiji je nosilac Petar Đurić, a na listi ima devet kandidata.

Đurić je rekao i da je njegov pokret podržavao blokadere od početka, ali da su oni u međuvremenu podlegli pritisku, kao i da su ih izmanipulisali, kako je kazao, "faktori iz devedesetih" u koje je svrstao advokata Zdenka Tomanovića i profesora Mila Lompara.