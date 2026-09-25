Politika
10.200 OVERENIH POTPISA: Pokret "Ćale, ovo je za tebe" predao RIK listu kandidata
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Pokret "Ćale, ovo je za tebe" predao je večeras Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra uz potpise podrške.
Oni su predali 10.200 overenih potpisa za listu pod nazivom “Ćale, ovo je za tebe - Petar Đurić - Premijer Srbije”, čiji je nosilac Petar Đurić, a na listi ima devet kandidata.
Đurić je rekao i da je njegov pokret podržavao blokadere od početka, ali da su oni u međuvremenu podlegli pritisku, kao i da su ih izmanipulisali, kako je kazao, "faktori iz devedesetih" u koje je svrstao advokata Zdenka Tomanovića i profesora Mila Lompara.
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