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Ne možete da kažete "ja sam blokader", ne, ne, nemojte tako da se predstavljate, to nam je sad pogrdna reč, vi ste građanin u blokadi, kaže žena u urnebesnom videu koji je postao hit na mrežama, a u kome ona pravi parodiju na bot-centralu blokadera.

Predstavlja se kao "tehnička podrška za pobunjeni narod, pobunjene studente, studente u blokadi, građane u blokadi, kao i sve druge privilegovane manjinske grupe koje se osećaju kao da su u blokadi ili imaju pobunu unutar sebe, osim preduzetničkih delatnosti i doo firmi koje su zaista u blokadi kod Poreske uprave Republike Srbije".

U jednom delu ona konstatuje da je "blokader" pogrdna reč, te da se između sebe oslovljavaju kao "građani u blokadi".

"Jeste duže, ali je politički korektno. Pa da, ali tako nas zovu ovi drugi, i onda je to uvreda. Morate da pratite terminologiju, gospodine. Revolucija je živa stvar, jezik se menja na svaka tri dana. Morate da budete upućeni. Ajde, ponovite za mnom: 'Ja sam građanin u blokadi'. A jeste, kraće je, ali je sramno ovo drugo. Ne znam zašto je sramno, ne smišljam ja te stvari. Pa nisam ja zadužena za logiku, ja sam zadužena za komunikaciju. Okej, dakle, vi blokirate, ali niste blokada. Kao što moler nije moler, nego građanin u krečenju".

Konstatuje da sagovornik ima problem da ne može da pristupi plenumu.

"Jeste li pokušali da isključite svoje mišljenje, pa da ga ponovo uključite kao mišljenje većine? Ne, vi ste izneli lični stav i sada vas sistem prepoznaje kao bota. Da, da, često se to dešava, da. Samo da proverimo: protiv vlasti ste? Jeste, da. Naravno. Protiv opozicije? Jeste, naravno. Podržavate studente? Dobro, vi ste student... logično podržavate", kaže ona između ostalog.

03:20 Urnebesna parodija na bot-centralu blokadera Izvor: Instagram

Kaže da sagovornik ne može da se uloguje zato što nije dovoljno aktivan, a onda pronalazi rešenje.