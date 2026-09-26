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Bivši premijer SR Jugoslavije Milan Panić preminuo je 24. septembra u 97. godini.

Milan Panić rođen je u Beogradu, 20. decembra 1929. godine i kao veoma mlad otišao je u Ameriku. Bio je osnivač je i dugogodišnji direktor farmaceutske kuće ICN.

Bavio se i politikom i humanitarim radom.

Bio je premijer Savezne Republike Jugoslavije od 1992. do 1993. godine i kandidat na izborima za predsednika Republike Srbije u decembru 1992. godine.

Kandidovao se za predsednika Republike Srbije 1992. godine i završio na drugom mestu, odmah iza Slobodana Miloševića. Panić je postao premijer Jugoslavije kao američki građanin. Prema ustavu, državljanin SAD nema pravo da prihvati službu u ime strane države, ali je nakon Golde Meir, Panić postao prvi američki državljanin koji je zauzeo visoki politički položaj u stranoj zemlji.