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"N1 je od autošovinizma napravila kulturu, uspeli su da naprave da neki i nacionalisti imaju taj stav," rekao je profesor Čedomir Antić.

- Njima je na poslaničkoj grupi, onoj staroj, bio Dinić koji je izmislio "zveri srpske", svi oni govore "Republika Šumska" (pogrdan izraz blokadera za Republiku Srpsku). Pa gospođa Diljana Stojković koja je u Demokratskoj stranci, ona isto je rekla da treba ukinuti taj "ratni entitet", jel tako bilo...

- To ne možemo da sakrijemo da u ovom proevropskom bloku ima ljudi koji jesu rodoljubi srpski, ima onih kojima je srpstvo gadno. I to je deo problema koji ima evropski blok i demokratski blok. Imao ga je uvek. Ali u poslednjih 15 godina ga ima jako mnogo jer je N1 pretvorio autošovinizam od uverenja jedne male grupe ljudi, koja može samo ako je "Čedo oženi me" na čalu njih, dakle ovih drugih, može da dobije 5%.