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Dušan Veljković, kandidat na Studentskoj listi izjavio je da na toj listi nisu studenti i priznao ono što javnost u Srbiji već zna, dodajući da on nije "nikakav blokader", već pripada toj listi.

Blokaderi su konačno priznali, da ispred te liste zaista ne stoje studenti, kao što je javnost u Srbiji imali prilike da vidi prilikom predaje liste RIK-u i objavljivanja imena. Stoje ljudi koji su, ili nisu, odavno završili sa studiranjem.

Na pitanje voditeljke Insajdera da li su na studentskoj listi ljudi koji nisu studenti, Veljković je ekspresno potvrdio: Da!

- Još samo jedna stvar, blokaderska lista ne postoji, bar što se tiče ove naše liste, mi smo Studentska lista - izjavio je Veljković rođen 1984. godine.

Kurir Politika

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