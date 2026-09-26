Slušaj vest

Dok lider Novog lica Srbije (NLS) Miloš Parandilović sa skupštinskih govornica i u TV emisijama prosipa filozofiju o poštenju i "novim licima", u njegovim sopstvenim redovima i najužim rodbinskim vezama odigrava se pravi kriminalni lom!

Njegova bliska rođaka i zapažena funkcionerka, Sanja Grbić iz Požege, inače redovna učesnica stranačkih skupova i osnivanja Opštinskog odbora NLS u Požegi, uhvaćena je na delu u bezobzirnoj krađi haljinekoja ne vredi ni 1.000 dinara!

Foto: Screenshot

Sanja Grbić, koja se u radnom vremenu bavi prodajom zdrave hrane i rinfuzne robe, očigledno ima sasvim drugačije "hobije" van radnog mesta.

Međutim, to je bio samo vrh ledenog brega! Ova Parandilovićeva funkcionerka je u prethodnom periodu iz iste radnje sistematski iznela razne odevne predmete u ukupnoj vrednosti od oko 5.000 dinara!

Kako saznajemo od dobro obaveštenih izvora bliskih Grbićevoj, navika prisvajanja tuđih stvari kod Parandilovićeve rođake ima dužu istoriju. Prošle godine je takođe uhvaćena u krađi kozmetike i šminke u prodavnici "Lilly", ali je tada prošla bez zvanične prijave. Očigledno je da je nastavila po starom običaju, uverenija nego ikada da joj rodbinske veze sa političarima daju imunitet!

Foto: Screenshot

Priča o "poštenju" porodice Grbić ovde ne staje. Sanja Grbić živi u istoj kući sa doskorašnjim suprugom Nebojšom Grbićem, penzionisanim saobraćajnim policajcem koji je osuđivan za krivično delo Primanje mita, zbog čega je godinama bio pod suspenzijom.

Iako radi u proizvodnom pogonu rinfuzne robe, a muž joj je penzionisani policajac sa mrljom u karijeri, ovaj par živi na prilično "visokoj nozi". Poseduju kompletno renoviranu porodičnu kuću i čak tri automobila čija se vrednost procenjuje na oko 30.000 evra, što je u drastičnoj nesrazmeri sa njihovim zvaničnim i legalnim prihodima!

Foto: Screenshot

Sanja Grbić se ne stidi da se u lokalnim krugovima hvali rodbinskim odnosima sa Milošem Parandilovićem, a prošle godine je ponosno prisustvovala i fotografisala se na osnivačkoj skupštini Opštinskog odbora NLS u Požegi.

I dok Parandilović narodu drži predavanja o tome kako treba da izgleda "novo lice" Srbije, javnost s pravom pita: Da li su zapravo kleptomanija i primanje mita standardi koje nam njegova politička opcija nudi?