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Dok lider Novog lica Srbije (NLS) Miloš Parandilović sa skupštinskih govornica i u TV emisijama prosipa filozofiju o poštenju i "novim licima", u njegovim sopstvenim redovima i najužim rodbinskim vezama odigrava se pravi kriminalni lom!

Njegova bliska rođaka i zapažena funkcionerka, Sanja Grbić iz Požege, inače redovna učesnica stranačkih skupova i osnivanja Opštinskog odbora NLS u Požegi, uhvaćena je na delu u bezobzirnoj krađi haljinekoja ne vredi ni 1.000 dinara!

Sanja Grbić
Foto: Screenshot

Sanja Grbić, koja se u radnom vremenu bavi prodajom zdrave hrane i rinfuzne robe, očigledno ima sasvim drugačije "hobije" van radnog mesta.

Međutim, to je bio samo vrh ledenog brega! Ova Parandilovićeva funkcionerka je u prethodnom periodu iz iste radnje sistematski iznela razne odevne predmete u ukupnoj vrednosti od oko 5.000 dinara!

Kako saznajemo od dobro obaveštenih izvora bliskih Grbićevoj, navika prisvajanja tuđih stvari kod Parandilovićeve rođake ima dužu istoriju. Prošle godine je takođe uhvaćena u krađi kozmetike i šminke u prodavnici "Lilly", ali je tada prošla bez zvanične prijave. Očigledno je da je nastavila po starom običaju, uverenija nego ikada da joj rodbinske veze sa političarima daju imunitet!

Miloš Parandilović Sanja Grbić
Foto: Screenshot

Priča o "poštenju" porodice Grbić ovde ne staje. Sanja Grbić živi u istoj kući sa doskorašnjim suprugom Nebojšom Grbićem, penzionisanim saobraćajnim policajcem koji je osuđivan za krivično delo Primanje mita, zbog čega je godinama bio pod suspenzijom.

Iako radi u proizvodnom pogonu rinfuzne robe, a muž joj je penzionisani policajac sa mrljom u karijeri, ovaj par živi na prilično "visokoj nozi". Poseduju kompletno renoviranu porodičnu kuću i čak tri automobila čija se vrednost procenjuje na oko 30.000 evra, što je u drastičnoj nesrazmeri sa njihovim zvaničnim i legalnim prihodima!

Miloš Parandilović
Foto: Screenshot

Sanja Grbić se ne stidi da se u lokalnim krugovima hvali rodbinskim odnosima sa Milošem Parandilovićem, a prošle godine je ponosno prisustvovala i fotografisala se na osnivačkoj skupštini Opštinskog odbora NLS u Požegi.

I dok Parandilović narodu drži predavanja o tome kako treba da izgleda "novo lice" Srbije, javnost s pravom pita: Da li su zapravo kleptomanija i primanje mita standardi koje nam njegova politička opcija nudi?

Kurir.rs

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